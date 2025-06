Mercato OM : Benatia dégote un serial buteur belge

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia négocie le transfert d’un attaquant belge aux Pays-Bas après l’échec de la piste Noa Lang.

Mercato OM : Une sensation belge dans le viseur de Mehdi Benatia

La direction de l’OM accélère pour recruter de nouvelles gâchettes offensives pendant ce mercato estival. Les dirigeants marseillais ont notamment visé l’international néerlandais Noa Lang. Ils étaient sur le point de passer à l’attaque pour déloger le joueur, mais tout a changé ces derniers jours.

Le crack du PSV Eindhoven a décidé de rejoindre un autre club européen. Noa Lang se dirige vers Naples en Italie. Les deux parties ont déjà trouvé un accord. Le directeur de football de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia tente un autre coup aux Pays-Bas pour renforcer l’attaque de l’équipe de Roberto De Zerbi. Selon les informations de Le Phocéen, les recruteurs marseillais traquent une autre pépite du PSV Eindhoven.

Le buteur belge, Johan Bakayoko est sur la short-list de l’Olympique de Marseille cet été. L’international belge est en pleine forme aux Pays-Bas et affole les compteurs de but. Titulaire indiscutable, il a disputé 47 matches avec son club, a fait trembler les filets 12 fois et a délivré 3 offrandes cette saison. Ses statistiques suscitent l’intérêt des dirigeants phocéens.

La porte est ouverte pour le départ de Johan Bakayoko cet été. L’international belge n’a pas encore trouvé un accord avec le PSV Eindhoven pour une prolongation de son bail qui expire en juin 2026. Si les deux camps ne s’entendent pas, l’attaquant belge va plier ses bagages cet été. Les Néerlandais veulent une offre de 18 millions d’euros pour le laisser partir.