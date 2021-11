Barça Mercato : Xavi fait une annonce fracassante sur Dembélé

Publié par Thomas le 08 novembre 2021 à 16:53

Présenté aujourd'hui aux fans du Barça, Xavi Hernandez a fait une annonce fracassante sur l'avenir de son attaquant Ousmane Dembélé.

Barça Mercato : Xavi veut prolonger Dembélé

C’est un grand jour pour le FC Barcelone. Ce lundi, a été présenté aux supporters le nouvel entraîneur Xavi Hernandez au Camp Nou. Lors de cette présentation, le nouveau coach blaugrana en a profité pour faire part de ses intentions pour le club, et a notamment évoqué les difficultés économiques et sportives du FC Barcelone. Très lié à l’ADN du Barça, un club où il aura passé plus de 24 ans en tant que joueur, Xavi n’a pas boudé son plaisir de revenir dans son club de cœur. "Merci beaucoup. Je ne vais pas pleurer mais je suis très reconnaissant au club, aux fans. Nous sommes le meilleur club au monde et nous allons travailler pour essayer de gagner plusieurs titres. Nous devons gagner chaque match."

Lors de cet évènement "historique pour le club", le technicien espagnol en a profité pour réaffirmer ses ambitions lors du prochain mercato. L’ancien milieu de terrain a spécialement évoqué le cas d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin prochain au Barça. Très lié à un départ vers l’Angleterre, l’attaquant des Bleus est l’une des priorités du nouveau coach blaugrana.

Lors de sa présentation ce lundi, Xavi a confirmé une tendence qui se présageait depuis plusieurs semaines maintenant, prolonger Ousmane Dembélé n’est pas une option. "Prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé est une de nos priorités. Dembélé peut être le meilleur joueur dans sa position (ailier). Il doit travailler beaucoup. Il doit être un joueur de classe mondiale. C'est important qu'il ait une mentalité de vainqueur et de la régularité." Un message fort envoyé au Français, qui depuis son arrivée à Barcelone n’a jamais pu confirmer son statut de wonderkid à cause, entre autres, de blessures récurrentes qui ont empêché sa progression.

Xavi pense déjà au prochain mercato

L’Espagnol, qui devrait licencier dans les prochaines 24 heures un bon nombre de son staff médical, compte bien révolutionner son effectif, et cela dès le mois de janvier. En plus de la prolongation de Dembouz, Xavi a aussi pour grand objectif, la signature d’un nouvel attaquant, notamment après la blessure d’Ansu Fati le week-end dernier.

"Nous discutons avec le président Laporta du marché des transferts de janvier, bien sûr. Voyons comment Ansu Fati va récupérer, je veux jouer avec des ailiers. Nous avons de bons joueurs pour différents systèmes", a-t-il déclaré. En affirmant par la suite : "Nous devons analyser le mercato avec le club très bientôt. Nous devons être attentifs au marché des transferts, il y a de bonnes opportunités." Autre priorité du club ces prochaines semaines, la rupture de prêt de Luuk de Jong. L’attaquant néerlandais est plus que jamais poussé vers la sortie par Barcelone après son début de saison très moyen.