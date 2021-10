Barça Mercato : Incroyable, Dembélé se rapproche de Newcastle !

Publié par Thomas le 20 octobre 2021 à 14:51

C’est une bombe que viennent de lâcher les médias espagnols. En fin de contrat en juin prochain au Barça, le Français Ousmane Dembélé est proche de s’engager chez un club pour le moins inattendu, Newcastle. Nouveau club le plus riche du monde depuis son rachat par le fonds d’investissement saoudien.

Barça Mercato : Les Magpies mettent le paquet pour Dembélé

C’est l’un des feuilletons les plus haletant en Espagne et il pourrait bien prendre un tournant à 360 degrés ces prochains mois. L'attaquant du FC Barcelone voit son bail se terminer en Catalogne en 2022 et n’est toujours pas tombé d’accord avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation. Si le Barça souhaite conserver son attaquant la saison prochaine, il n’arrive cependant pas à trouver un terrain d'entente financier avec l’agent de Dembélé, Moussa Sissoko.

Une situation délicate pour les Blaugranas qui voient chaque jour de nouveau prétendants toquer à leur porte. Si Liverpool et Manchester United supervisent depuis quelques semaines le Français, c’est un autre club de Premier League qui semble désormais prendre les devants dans le dossier. Les Magpies travailleraient actuellement avec le joueur de 24 sur un précontrat en janvier.

Depuis son passage sous pavillon saoudien, le club anglais voit grand et compte rapidement jouer les premiers rôles en Europe. Après avoir licencié leur coach Steve Bruce ce mercredi, Newcastle s’attaque désormais au mercato hivernal.

Comme l’avance le site Fichajes.com, Newcastle serait en contact permanent avec Dembélé et lui aurait déjà proposé un salaire mirobolant. Les dirigeants de Newcastle aimeraient proposer un contrat de cinq saisons au joueur du Barça, avec un salaire annuel de 15 millions d’euros (le joueur touche actuellement 10M€/saison à Barcelone).

Tout n’est pas perdu pour Laporta

Si le Barça a récemment prolongé ses deux joyaux Pedri et Ansu Fati, avec à chaque fois une clause record d'un milliard d’euros, le véritable objectif de Joan Laporta reste la conservation d'Ousmane Dembélé au club. Comme l’avance le journaliste catalan Adrià Alberts, le club met les bouchées doubles pour élargir le contrat de son attaquant tricolore, et pense obtenir gain de cause d’ici la fin du mois d’octobre. "Le club mettra la pression sur le joueur, et veut résoudre (le dossier) avant la fin du mois. Dembélé leur a dit qu’il voulait continuer, mais il a des offres importantes de Premier League et ses agents repoussent le Barça." Un dossier très chaud donc qui devrait animer les ardeurs barcelonaises d’ici le prochain mercato.