Arsenal Mercato : Lacazette se rapproche d'un énorme club anglais !

Publié par Thomas le 08 novembre 2021 à 13:23

En fin de contrat l'été prochain avec Arsenal, Alexandre Lacazette se rapproche à grands pas d'un énorme club de Premier League.

Arsenal Mercato : Man City veut Lacazette cet hiver !

À quelques mois de la fin de son bail chez les Gunners, l’ancien attaquant Lyonnais est plus que jamais associé à un départ de Londres. Auteur d’un début de saison en dents de scie, le Français ne fait plus l’unanimité dans l’esprit du coach Mikel Arteta, préfèrant Pierre-Emerick Aubameyang. Une situation délicate pour Lacazette, qui aurait éveillé les convoitises de gros clubs en Europe, désireux de renforcer leur attaque.

Après le FC Barcelone cet été, qui cherchait par tous les moyens d’enrôler l’ancien Gones en prêt avec option d’achat, c’est désormais un autre cador d’Europe qui lorgne le buteur tricolore, Manchester City.

Comme l’avance le média italien Calcio Mercato ainsi que le Daily Mirror en Angleterre, les Sky Blues supervisent le joueur de 30 ans depuis plusieurs semaines, et comptent passer à l’offensive pour le signer cet hiver. Arrivé en 2017 à Arsenal, Alexandre Lacazette ne compte pas prolonger dans le club londonien, et voit son départ en 2022 comme inévitable.

Les dirigeants des Gunners souhaitent obtenir une vente de l’attaquant dès janvier, afin d’empocher une certaine liquidité. Cette entrée d’argent permettrait par la suite de recruter un buteur plus jeune, comme le Suédois Alexander Isak de la Real Sociedad, grand objectif d’Arteta pour l’année prochaine.

Man City en pénurie d’attaquants

La formation Citizen, qui vient de livrer une correction au rival United ce week-end (victoire 2-0, 16 tirs à 5) veut rapidement recruter un attaquant de haut niveau, afin d’apporter plus de choix dans le secteur offensif. Depuis le départ de Sergio Agüero cet été, Pep Guardiola aligne régulièrement des milieux offensifs à la pointe de l’attaque, comme Bernardo Silva (ce week-end) ou encore le jeune Phil Foden (contre Bruges en Ligue des champions la semaine dernière). Alexandre Lacazette représente une option parfaite pour les dirigeants mancuniens, par son prix accessible et sa connaissance du football britannique, un atout non négligeable quand on parle de transfert de mi-saison.