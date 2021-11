PSG Mercato : Succession Mbappé, Lionel Messi a fait son choix !

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 15:53

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé se dirige vers un départ gratuit du PSG. Pour sa succession, Lionel Messi aurait déjà un nom en tête.

Lionel Messi veut voir Luis Suarez au PSG

Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé dispute sans doute sa dernière année sous le maillot du Paris Saint-Germain. Malgré l’insistance de ses dirigeants, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’a toujours pas paraphé un nouveau bail en faveur du club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’activent en coulisses pour mettre la main sur une nouvelle pointure en attaque pour éventuellement remplacer l’international français de 22 ans.

Et si les noms de Mohamed Salah, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont associés au PSG depuis des mois, Lionel Messi pourrait avoir son mot à dire dans ce dossier. En effet, le média El Nacional assure que le nouveau numéro 30 des Rouge et Bleu aurait clairement une préférence si Mbappé venait à quitter le Paris SG l’été prochain.

Le journal madrilène révèle que l’international argentin aimerait voir débarquer son ancien compagnon du FC Barcelone, Luis Suarez. Désireux de recomposer la MNS dans la capitale française, le sextuple Ballon d’Or ferait le pressing auprès de la direction parisienne afin d’avoir gain de cause. D’après la presse espagnole, les deux joueurs ont un projet commun.

Une pige au PSG pour Messi et Suarez avant la MLS ?

El Nacional révèle que Luis Suarez, dont le contrat avec l’Atlético Madrid expire le 30 juin prochain, souhaite renouveler son bail pour une année supplémentaire. À 34 ans, l’international uruguayen resterait donc chez les Colchoneros jusqu’en juin 2023, soit la même période à laquelle le contrat de Messi avec le PSG touche à sa fin. Pour ensuite réaliser ensemble leur projet commun.

En effet, le journal vénézuélien explique que les deux amis souhaitent rejoindre ensemble la MLS et plus précisément l’Inter Miami de David Beckham. Si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont d’accord, le compatriote d’Edinson Cavani pourrait donc venir passer une ou deux saisons avec ses deux anciens compagnons, Messi et Neymar.