Real Madrid Mercato: Un gros dégraissage se prépare, Hazard cité

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 22:45

Le Real Madrid envisage de séparer de certains joueurs cet hiver. Et l’attaquant belge, Eden Hazard, figure parmi les potentiels partants.

Real Madrid Mercato : La liste noire d’Ancelotti dévoilée, Hazard cité

Le Real Madrid prévoit de gros changements au sein de son effectif. Le club madrilène a pour objectif principal de faire venir Kylian Mbappé en fin de contrat avec le PSG. Les noms de Paul Pogba (Manchester United) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) sont également associés au géant madrilène. Mais avant d’accueillir de nouvelles stars, le Real Madrid devra faire de place au sein de son effectif. Cette mission devrait même débuter dès le mercato de janvier. En effet, selon la presse espagnole, le Real Madrid envisage de débarrasser de pas moins de cinq joueurs cet hiver. Parmi les joueurs susceptibles de faire partie de cette vague de départs, le nom d' Eden Hazard est cité.

Arrivé en provenance de Chelsea contre un chèque avoisinant les 100 millions d’euros (bonus compris), l’attaquant belge n'a pas endossé le costume de superstar laissé par CR7. Pire, son niveau de jeu a considérablement baissé cette saison. Il n’est plus un titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti, l’entraîneur madrilène préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. Son faible rendement et ses récurrentes blessures auraient visiblement fait perdre patience aux dirigeants espagnols. Le journal AS indique que le Real Madrid souhaite désormais se séparer d’Eden Hazard et attendrait 50 millions d’euros pour son transfert.

D’autres joueurs poussés vers la sortie

Ce montant semble accessible pour les clubs de Premier League, où Eden Hazard a acquis une belle cote. Son ancien club, Chelsea, et les nouveaux dirigeants de Newcastle seraient toujours sur ses traces. Par ailleurs, Luka Jovic, barré par une rude concurrence au Real Madrid, est également susceptible de mettre les voiles. L’attaquant serbe pourrait être prêté afin de glaner plus de temps de jeu loin des terres madrilènes. D’autres, comme Gareth Bale, Isco et Marcelo, tous les trois en fin de contrat avec le Real Madrid, pourraient eux aussi faire l'objet d'un transfert cet hiver. La source avance que la direction du Real Madrid souhaite les vendre lors de la prochaine fenêtre de transferts afin d’éviter qu’ils partent gratuitement à l’issue de la saison.