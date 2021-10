Real Madrid Mercato : Hazard, sa future destination déjà connue ?

Publié par Timothée Jean le 29 octobre 2021 à 17:57

Eden Hazard peine toujours à convaincre au Real Madrid. Relégué au rang de remplaçant, il est susceptible de faire son retour en Premier League.

Real Madrid Mercato : Hazard vers un retour en Premier League

C’est l’une des grosses déceptions du Real Madrid ces dernières saisons. Eden Hazard, recruté pour plus de 100 millions d’euros en provenance de Chelsea, ne parvient toujours pas à justifier l’énorme investissement consenti pour sa venue. Relégué à un rôle de remplaçant de luxe chez les Merengues, l’international belge a perdu la confiance de son entraîneur Carlo Ancelotti. Il débute rarement les rencontres et doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu sous les couleurs madrilènes, au profit de Vinicius Junior, Rodrigo Goes ou encore Lucas Vazquez, passés devant lui dans la hiérarchie des attaquants du Real Madrid.

La preuve, Eden Hazard n’a été titularisé qu’à quatre reprises avec le Real Madrid cette saison. Ce faible de temps de jeu pousse le Diable rouge un peu plus vers la porte de sortie. Car voir un joueur de 100 millions d'euros sur le banc de touche est un véritable problème pour le principal concerné, mais aussi pour sa direction. C’est la raison pour laquelle les dirigeants du Real Madrid envisageraient de le céder dès la prochaine fenêtre des transferts. Et selon les informations de Daily Mail, deux clubs de Premier League seraient déjà prêts à l’accueillir.

Chelsea et Newcastle intéressés par Eden Hazard

Le média britannique assure en effet que Chelsea a été sondé par les agents madrilènes en vue d’un retour d'Eden Hazard. Ce possible transfert ne déplairait pas forcément aux Blues, qui pourraient récupérer leur ancien joueur. Toutefois, Chelsea n’est pas la seule option qui s’offre au Madrilène. Les propriétaires saoudiens de Newcastle voudraient également faite de l’ancien Lillois leur première tête d’affiche. Reste désormais à savoir combien le Real Madrid demandera pour céder son attaquant belge. Un montant de 50 millions d’euros était évoqué pour son transfert, ce qui reste tout de même une somme largement accessible aux nouvelles finances des Magpies.