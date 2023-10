Parmi les grands attaquants régulièrement associés à l’OM, le nom d’Eden Hazard était sans cesse évoqué. Mais le Belge a tranché pour son avenir.

Mercato OM : Eden Hazard met un terme à sa carrière

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à Chelsea, Eden Hazard a vécu un calvaire au Real Madrid. Confronté à des soucis physiques récurrents, l’attaquant belge n’est jamais parvenu à se montrer à la hauteur du montant colossal déboursé pour son transfert, soit environ 100 millions d’euros. Après quatre saisons passées chez les Merengues, il a finalement décidé de rompre son contrat avec le Real Madrid cet été.

Eden Hazard était alors libre de s’engager avec le club de son choix. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquaient pour l’accueillir. Outre l’Arabie saoudite et les États-Unis, ses agents l’ont proposé à plusieurs clubs d’Europe, comme le LOSC, l’OGC Nice ou encore l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu offensif du LOSC avait ainsi la possibilité de faire son retour en Ligue 1. Mais après plusieurs mois de réflexion, l’attaquant de 32 ans a mis fin au suspens.

Comme cela était pressenti, Eden Hazard a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il l’a annoncé via un long message posté sur les réseaux sociaux. « Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde », a-t-il expliqué.

Eden Hazard veut profiter de ses proches

Eden Hazard, qui avait brillé sur les pelouses de Ligue 1 avec le LOSC avant de rejoindre Chelsea en 2012, a adressé un message de remerciement à ses anciens clubs et anciens partenaires. « Au cours de ma carrière, j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge », a-t-il ajouté.

Il a aussi eu une pensée pour ses fans qui l'ont suivi durant toutes ces années. Âgé de 32 ans, Eden Hazard raccroche les crampons après avoir disputé plus de 700 matchs, toutes compétitions confondues. Il entend à présent passer plus de temps avec ses proches. « Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains », a-t-il conclu.