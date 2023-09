Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard est régulièrement associé à l’OM et vient de lâcher un indice sur son avenir.

Mercato OM : Ça se confirme pour Eden Harzard

Transféré de Chelsea au Real Madrid en juin 2019 pour une somme colossale de 115 millions d’euros, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’effectif madrilène en raison de ses nombreuses blessures. Même s’il s’est débarrassé de ses soucis physiques, l’attaquant belge n’a pu convaincre Carlo Ancelotti de lui donner une place régulière dans l’équipe. Par conséquent, Eden Hazard a décidé de mettre un terme à son calvaire cet été.

Le joueur de 32 ans et le Real Madrid ont trouvé un accord pour la résiliation de son contrat. L’ancien milieu offensif du LOSC est à présent libre de s’engager dans le club de son choix. Et la perspective de le voir faire son retour en France est envisageable. Son entourage a même déjà entamé des discussions avec plusieurs clubs français en vue d’un éventuel transfert.

L'OGC Nice, le LOSC et l'OM font notamment partie des clubs français qui ont été contactés. Cette perspective a alors suscité l'enthousiasme chez de nombreux supporters de l'OM, qui ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour tenter de convaincre le joueur de rejoindre le club phocéen. Sauf que l’ancien joueur du LOSC semble plutôt enclin à ranger définitivement ses crampons.

Eden Hazard n’est pas pressé pour trouver un nouveau club

Dans une série documentaire intitulée "Believe", consacrée à l'équipe nationale de la Belgique, Eden Hazard a en effet lâché un indice de taille sur son avenir. Le footballeur belge semble en avoir terminé avec le ballon rond et souhaite dorénavant passer plus de temps avec sa famille. « Petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Boire quelques bières Jupiler. Je serai toujours fan des Diables Rouges et du beau football. J’ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d’honneur », a-t-il déclaré.

Ses paroles sont interprétées comme un adieu potentiel au monde du football. Pour rappel, Eden Hazard avait déjà annoncé sa retraite internationale en décembre dernier, après une Coupe du monde ratée avec les Diables Rouges. Maintenant qu’il est libre de tout contrat, l'ancien attaquant de Chelsea ne manifeste aucun empressement pour trouver un nouveau club.