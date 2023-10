Libre depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard est régulièrement associé à l’OM. Et l’attaquant belge s’apprête à faire son grand retour en France.

Mercato OM : Eden Hazard de retour en France pour un match caritatif

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le Real Madrid au terme de la saison dernière, Eden Hazard est toujours en quête d’un nouveau club à la hauteur de ses ambitions. Mais l’attaquant belge n’a pas de raison de s’inquiéter pour l’instant. Vu son statut de joueur libre, il peut s’engager avec le club qui lui convient le mieux sans se soucier des contraintes de transfert. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Plusieurs de ses agents ont récemment entamé des discussions avec plusieurs clubs français en vue de son retour en Ligue 1 cette saison. L’OGC Nice, le LOSC et l’Olympique de Marseille ont été approchés en vue d’une future collaboration, sans succès. L’ancien attaquant de Chelsea est toujours sans club. Néanmoins, le footballeur professionnel s’apprête à retrouver les terrains de France dans le cadre d’une action caritative.

En effet, Eden Hazard a accepté l’invitation du Variétés Club de France, qui va organiser un match de solidarité pour l'opération Pièces Jaunes. Cette rencontre caritative aura lieu le 18 octobre prochain au stade de l'Épopée à Calais. Il s'agit d'une opportunité pour l'attaquant belge de renouer avec les terrains français, une expérience qu'il n'a pas connu depuis plusieurs mois.

Eden Hazard va retrouver deux de ses anciens coéquipiers au LOSC

Eden Hazard ne sera pas seul lors de ce match de solidarité. Le joueur de 32 ans sera accompagné de plusieurs légendes du football, dont Didier Deschamps, Robert Pirès, et Christian Karembeu. Deux de ses anciens coéquipiers au LOSC, Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye, seront également de la partie. Cette initiative permettra non seulement de soutenir une noble cause, mais elle permettra aussi à Eden Hazard de garder un lien avec le monde du football français.

Même si le doute persiste sur la suite de sa carrière, Eden Hazard continue donc de montrer son engagement envers des actions caritatives et son attachement à la France, où il a connu le succès avec le LOSC par le passé. À noter que l’ancien lillois n’a pas encore officiellement raccroché les crampons, mais cette idée n’est pas à exclure.