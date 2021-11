OL Mercato : Un jeune Lyonnais évoque son possible départ

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 14:05

À l’approche du mercato hivernal, Maxence Caqueret a fait une annonce sur son avenir à l’ OL, son club formateur, dans L’Équipe.

OL : Maxence Caqueret n'exclut pas de quitter Lyon

C’est la trêve internationale depuis dimanche dernier. L’ OL s’est lourdement incliné devant le Stade Rennais (4-1) avant la pause de la Ligue 1 pour deux semaines. Profitant de cette période creuse pour les joueurs non internationaux, Maxence Caqueret a fait le point sur son avenir à l’Olympique Lyonnais. Après dix années passées au sein du club rhodanien, il envisage un départ. « Je ne sais pas si je vais rester encore plusieurs années ou partir », a indiqué le milieu de terrain des Gones. « Le club a déjà parlé avec mon entourage. Il y a eu des approches », a-t-il fait savoir. Sous contrat à l’ OL jusqu’en juin 2023, Maxence Caqueret vaut 23 M€ sur le marché des transferts selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt.

Le milieu de terrain face à la concurrence

Le joueur de 21 ans a fait sa formation au sein de l’académie lyonnaise à partir de 2011. Il a signé ensuite son premier contrat professionnel avec l' OL le 14 décembre 2018. Excellent avec la réserve, Maxence Caqueret a fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle le 5 janvier 2019, en Coupe de France. Cependant, c'est finalement fin novembre 2019, que Rudi Garcia l'a lancé en Ligue 1. Et il n’a plus quitté le groupe des Gones. À ce jour, il totalise 50 matchs en Ligue 1, trois en Ligue des champions et 4 en Ligue Europa. Malgré la forte concurrence dans l'entre-jeu des Lyonnais, avec les Brésiliens Bruno Guimarães et Thiago Mendes ou encore Houssem Aouar, le natif de Vénissieux se donne à fond à l'entraînement pour avoir du temps de jeu avec le nouveau coach Peter Bosz.