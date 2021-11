OL : Peter Bosz passe aux aveux après la correction à Rennes

Publié par Ange A. le 08 novembre 2021 à 08:15

Peter Bosz, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais (OL), s’est exprimé après la leçon de football reçue contre le Stade Rennais (4-1).

Le mea culpa de Peter Bosz après la déculottée de l’ OL

L’Olympque Lyonnais s’est lourdement incliné dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (4-1). Peter Bosz s’est exprimé après ce lourd revers sur la pelouse de Rennes. Il admet ne pas avoir reconnu son équipe. Le coach de l’ OL necherche pas d’excuses après la défaite de Lyon. « Je ne peux pas l’expliquer. On a été mauvais avec le ballon, sans ballon, ce n’est pas le Lyon que j’ai vu les derniers mois […] Dès le début du match, j’ai senti qu’on n'était pas bien, on a perdu des ballons faciles. Il faut le dire, Rennes a très bien fait les choses. Et eux aussi ont joué jeudi ! C’est quoi la fatigue mentale ? J’ai reposé cinq ou six joueurs, je n’y crois pas. Ce n’est pas ça, c’est nous et rien d’autre », a d’abord lancé l’entraîneur des Gones.

Des Rennais supérieurs selon Bosz

Pour Peter Bosz, le Stade Rennais également dans l’arène jeudi en Ligue Europa a mieux préparé ce rendez-vous. « C’est mérité pour les Rennais, bravo à eux […] L’adversaire a effectué plus de sprints, joué plus au ballon, perdu moins de ballons, il a été meilleur que nous. Rennes est un des clubs qui lutte avec nous pour l’Europe, on savait que c’était un match important », a reconnu le coach de l’Olympique Lyonnais. Défait par le SRFC, l’ OL va tenter de reprendre sa marche en avant contre l’Olympique de Marseille. Ce sera au retour de la trêve internationale dimanche le 21 novembre au Groupama Stadium.