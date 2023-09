Alors que l'OL traverse une crise sans précédent depuis le début de saison, Maxence Caqueret a tenté de remobiliser son groupe dans une interview.

OL : La situation ne s'arrange pas

La défaite à Brest a crée quelques tensions supplémentaires à Lyon. Anthony Lopes s'est chauffé avec les supporters, et Fabio Grosso suscite déjà des inquiétudes, seulement une semaine après son arrivée. Au classement, les Lyonnais sont 17es de Ligue 1, et l'avenir s'annonce très sombre. Dans le jeu, l'OL ne propose rien ou presque, et n'a toujours pas gagner le moindre match après 6 journées.

En interne, certains cadres posent question, et c'est notamment le cas de Corentin Tolisso. L'ancien milieu du Bayern est complètement perdu depuis son retour à l'Olympique Lyonnais, et une partie du vestiaire lyonnais l'aurait remarqué. De plus, le journaliste Razik Brikh a expliqué que certains nouveaux ont du mal à être intégrés par "le gang des Lyonnais" composé d'Alexandre Lacazette, Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Corentin Tolisso. Le contexte est donc particulièrement délicat pour Fabio Grosso et son staff.

"Les joueurs n'en font pas assez"

Dans une interview accordée à Canal +, Maxence Caqueret est revenu sur le début de saison catastrophique de l'OL, et estime que les joueurs n'en font pas assez. "Nous sommes déjà passés à côté l'an dernier, donc je m'attendais à attaquer cette saison d'une autre façon, avec une nouvelle dynamique, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Les statistiques font peur. Pour moi, le souci c'est que les joueurs n'en font pas assez. A ce stade-là, c'est à nous d'avoir cette connexion pour essayer de mobiliser tout le monde."

Des mots forts de la part du milieu de terrain lyonnais, pas épargné ces dernières saisons par les supporters. Reste à savoir si les déclarations de Maxence Caqueret feront avancer les choses positivement dans la crise actuellement traversée par l'OL.