PSG Mercato : Un ancien coach règle ses comptes avec le Paris SG

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 19:05

Ancien entraîneur du PSG, Antoine Kombouaré ne digère toujours pas son limogeage au profit de Carlo Ancelotti en 2011. Il s’est senti trahi.

Nommé coach du PSG fin mai 2009, Antoine Kombouaré a été viré le 22 décembre 2011 alors que son équipe avait pris la tête de la Ligue 1 à la trêve hivernale. Il a en effet fait les frais de l’arrivée des Qataris à la tête du club de la capitale. Ces derniers avaient décidé de donner une dimension plus internationale au Paris Saint-Germain avec de grands noms, tant chez les joueurs que sur le banc de touche. Mais le technicien kanak a été froissé par le timing de son limogeage et le secret dans lequel cela s’est fait. « J'étais simplement déçu de partir en tant que champion d'automne avec 6 points d'avance », a confié Antoine Kombouaré dans Pierrot Le Foot.

Leonardo n'a pas été franc avec le technicien kanak !

L’ex-entraîneur du PSG accuse en partie Leonardo de ne pas avoir été franc avec lui. « Tous les jours les journalistes me parlaient de Carlo Ancelotti. Et quand je demandais à Leonardo, il me disait que non, Ancelotti n'allait pas venir », a-t-il raconté sur le blog de Pierre Ménès, tout en soulignant que « les six mois » de collaboration avec le dirigeant brésiliens « étaient compliqués, parfois chauds ».

Le PSG avait finalement été sacré champion de France en 2012, avec le technicien italien. Notons qu'Antoine Kombouaré est attaché au PSG, car il a défendu les couleurs Rouge et Bleu pendant cinq saisons entre 1990 et 1995. Après avoir mis un terme à sa carrière, il a démarré sa reconversion dans la capitale. Le coach de 57 ans avait eu en charge la réserve parisienne de 1999 à 2003. Depuis février 2021, le natif de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) est l'entraîneur du FC Nantes.