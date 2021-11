FC Nantes : Mort d’Emiliano Sala, le verdict du procès fixé

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 21:41

Le verdict du procès sur la mort d’Emiliano Sala, ex-attaquant du FC Nantes, sera rendu vendredi. David Henderson devrait être condamné.

FC Nantes : Mort de Sala, Henderson connaitra sa peine vendredi

David Henderson, le pilote déclaré coupable de la mort accidentelle d’Emiliano Sala, sera situé sur sa peine de prison vendredi, selon les informations de L’Équipe. Il avait plaidé coupable pour la charge de « transport d'un passager sans autorisation valide », lors de l’audience ouverte au Pays de Galles en octobre dernier. Et un jury populaire avait confirmé sa culpabilité à l'issue de son procès devant la Cour de la Couronne à Cardiff.

Selon les informations du quotidien sportif, c’est maintenant au tour du tribunal de Cardiff de fait connaitre la sentence. Elle sera prononcée à 11h30 (heure française), « lors d'une séance qui devrait durer deux heures » à en croire la source. David Henderson encourt une peine de 5 ans pour la principale accusation : « mise en danger de la sécurité d'un aéronef », qu’il n’a d'ailleurs pas reconnu. Pour le deuxième chef d’accusation avoué, il est passible de 2 ans d’emprisonnement d’après le média.

Circonstances de la mort d'Emiliano Sala

David Henderson avait engagé son homologue pilote David Ibbotson pour piloter le petit avion pour tourisme, un monomoteur de type Piper PA-46-310P Malibu. Ce dernier n’avait pourtant pas de licence pour piloter ce type d’appareil et n’était pas autorisé à voler de nuit. Emiliano Sala avait ainsi péri dans l'accident de l’avion qui le transportait de Nantes au Pays de Galles dans la nuit du 21 janvier 21019, avec David Ibbotson dont le corps n'a pas été retrouvé.

Deux jours plus tôt, l’avant-centre du FC Nantes avait fait l’objet d’un transfert à Cardiff City pour un montant de 17 M€, pendant le mercato hivernal. Depuis la disparition tragique du joueur argentin, le club gallois n'a toujours pas versé l'indemnité de transfert de ce dernier au FCN. Et le litige est encore pendant devant l'UEFA et le Tribunal arbitral du sport (TAS).