OM Mercato: C’est confirmé pour Alexis Sanchez, Marseille devancé

Publié par Timothée Jean le 12 novembre 2021 à 05:41

Cible de l’ OM, Alexis Sanchez se rapproche d’un retour en Liga. Son entourage confirme l’intérêt de l’Atletico Madrid à son égard.

Rien ne va plus entre Alexis Sanchez et l’Inter Milan. Peu utilisé par l’entraîneur Simone Inzaghi cette saison, l’international chilien a récemment affiché son mécontentement, en évoquant la possibilité d’aller chercher plus de temps de jeu sur de nouvelles terres. Cette sortie du joueur n’a pas du tout à ses dirigeants. Ces derniers ont clairement fait comprendre qu’ils ne poseront aucune difficulté à Alexis Sanchez.

Après deux saisons passées chez les Nerazzurri, l’attaquant chilien est donc susceptible de mettre mes voiles. Son départ en janvier prochain se précise de plus en plus, d’autant plus que plusieurs s’agitent déjà pour arracher sa signature. À la recherche de renforts offensifs pour épauler Arkadiusz Milik en vue de la suite de la saison, l’ OM songerait à attirer Alexis Sanchez. Mais l’Olympique aura fort à faire pour l'attirer dans ses filets... Pire, le club phocéen accuse déjà un retard sur cette piste offensive au bénéfice de l’Atletico Madrid.

Alexis Sanchez, une alternative viable pour Diego Simeone

En effet, selon les informations de la Tercera, le club madrilène est un sérieux candidat pour s’offrir Alexis Sanchez, dont le bail expire en juin 2023. L’entraîneur Diego Simeone militerait même pour sa venue en janvier. « Diego Simeone l'a toujours suivi et le considère comme une alternative viable pour le marché de janvier. C'est un joueur qui lui offre de nombreuses options en attaque, comme il le faisait lorsqu'il l'entrainait à River Plate », a confirmé l’entourage d’Alexis Sanchez au média chilien.

Il faut dire que les deux se connaissent bien. Diego Simeone a déjà eu Alexis Sanchez sous ses ordres lors qu’il entrainait encore River Plate en 2008 et voudrait l’attirer à Madrid cet hiver. L’ancien joueur d’Arsenal semble donc bien parti pour faire son retour en Liga, un championnat qu’il connait bien pour avoir évolué durant trois saisons au FC Barcelone. Les Catalons songeraient également à le récupérer.