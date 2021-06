Inter Milan mercato : Officiel, Simone Inzaghi prend les commandes

Publié par Timothy le 03 juin 2021 à 16:00

C'est officiel, Antonio Conte est remplacé sur le banc de l'Inter Milan par Simone Inzaghi. Ce dernier a quitté la Lazio Rome il y a seulement quelques jours et vient de signer pour deux saisons avec les champions de Serie A.

Après le départ d'Antonio Conte, qui est parvenu à mettre au sommet l'Inter Milan cette saison en Serie A, place à Simone Inzaghi de faire ses preuves. Ce jeudi, il a été officiellement nommé entraîneur des Nerazzurri. L'ancien coach de la Lazio Rome, pendant cinq saisons, a renoncé au dernier moment de prolonger son contrat avec les Laziali pour relever un nouveau défi. Le frère de Filippo Inzaghi reprend en main l'effectif bâti depuis deux ans par Antonio Conte, avec probablement des éléments clés en moins.

Mercato : Romelu Lukaku reste à l'Inter Milan !

Le groupe chinois Suning, propriétaire de l'Inter Milan a en effet besoin de trésorerie. Simone Inzaghi, qui a signé un bail de deux ans, bénéficiera d'un salaire annuel de l'ordre de 4 millions d'euros, soit près de trois fois moins que celui de son prédecesseur, selon la presse italienne.

Inzaghi s'installe en Lombardie sans savoir avec quels joueurs il pourra démarrer la saison. Car deux pépites des Nerazzurri sont très convoités. À savoir, l'ailier marocain Achraf Hakimi (22 ans), arrivé il y a un an et suivi de très près par le PSG. Puis, l'attaquant argentin Lautaro Martinez (23 ans), suivi en Espagne. Le défenseur slovaque Milan Skriniar (26 ans) pourrait aussi rapporter gros à l'Inter Milan, même si les dirigeants assurent qu'ils vont limiter les départs des titulaires. Sans attendre sa nomination officielle, Simone Inzaghi avait pris les devants sur le cas Romelu Lukaku. L'élément indispensable de l'Inter a vite rassuré tout le monde, hier, en précisant : "Je reste à l'Inter", sur la chaîne belge VTM.

Simone Inzaghi, nouveau projet à l'Inter Milan

À 45 ans, Simone Inzaghi n'a connu que la Lazio Rome en tant qu'entraîneur, de 2016 à 2021. En cinq ans, il a bâti une équipe avec une fluidité dans le jeu. La saison passée, il a mené le club en Ligue des champions pour la première fois depuis 13 ans. Les Laziali avaient chuté en huitièmes de finale face au Bayern Munich. Il a aussi remporté une Coupe d’Italie en 2019 et deux Supercoupes d’Italie en 2017 et 2019.

Sa signature à l'Inter Milan ne faisait plus vraiment de doute depuis l'annonce de son départ de la Lazio, officialisé par le club. De son côté, Simone Inzaghi a tenu à adresser un dernier message à la Lazio. "Je remercie le club, le président, les joueurs et les supporters qui m'ont accompagné dans ces magnifiques 22 années de joueur et d'entraîneur. Ces couleurs sont et resteront toujours dans mon coeur : le blanc et le ciel seront toujours partie de mon âme", a-t-il confié à l'agence italienne ANSA.