OM Mercato : Dimitri Payet annonce une décision fracassante !

12 novembre 2021

Présent lors d’un Live Twitch sur la chaîne officielle de l’OM, Dimitri Payet s’est prononcé sur son avenir. À 34 ans, il sait ce qu’il veut.

Dimitri Payet : « Je sais que je terminerai ici »

De retour à l’Olympique de Marseille depuis l’été 2017, Dimitri Payet ne compte plus changer d’air jusqu’à la fin de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant tricolore a les idées claires en ce qui concerne la suite de sa carrière. Déjà promis à un futur avec le club phocéen, le Réunionnais disposant déjà d’une offre de reconversion de la part de Pablo Longoria, veut s’inscrire dans la durée.

« Le jour où je ne serais plus heureux, c’est le jour où j’arrêterai (…) Je sais que je terminerai ici (...) C’est pas demain que je vais m‘arrêter. J’aime jouer ici. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer le plus possible (…) Je veux rester proche du club et l’aider à grandir encore plus. Mais je ne me suis pas posé des questions sur mon rôle. Je ne suis pas encore là. Je suis encore joueur. Je jouerai mon rôle jusqu’à la fin », a expliqué l’ancien ailier de l’AS Saint-Étienne.

Un message fort envoyé à la direction marseillaise et plus précisément au président Pablo Longoria. D’ailleurs, Payet a reconnu avoir fait une erreur de casting en quittant le club en 2015 pour la Premier League.

OM Mercato : Payet, ses vérités sur son retour en 2017

Recruté en 2013 en provenance de Lille OSC contre un chèque de 8,7 millions d’euros, Dimitri Payet quitte l’Olympique de Marseille durant l’été 2015 pour s’engager en faveur de West Ham. Pour obtenir l’accord de l’OM, le club anglais offre un chèque de 15 millions d’euros. Un an et demi plus tard, soit en janvier 2017, l’international français engage un bras de fer avec les Hammers pour retourner à Marseille et être la tête de gondole du nouveau projet porté par Franck McCourt, le nouveau propriétaire de l’équipe olympienne. Payet reconnaît s’être trompé en quittant la Canebière et avoue n’avoir pas du tout hésité lorsque l’occasion d’un retour s’est présentée.

« Hésité à revenir ? Non pas une seconde. L’idée me trottait en tête après le deuxième match de l’Euro, où on a joué au Vélodrome. L’idée avait germé depuis plusieurs mois. C’était aussi un choix familial. Je n’ai pas hésité une seconde. Il fallait essayer de convaincre West Ham, c’était là le plus difficile », a confié le numéro 10 de l’OM.