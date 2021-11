FC Nantes : La tension monte au FCN entre Kita et la Métropole

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2021 à 17:01

À la suite de la protestation de supporters du FC Nantes, Nantes Métropole s’oppose au projet de Waldemar Kita, sur la délocalisation de la Jonelière.

Waldemar Kita veut délocaliser le centre d’entraînement du FC Nantes en dehors de la Cité des Ducs. Il a déjà trouvé un espace à 50 kilomètres de Nantes à Vair-sur-Loire. Dans l’impossibilité de faire des travaux d’agrandissement de la Jonelière au bord de l’Erdre, le président du FCN a obtenu un terrain pour le regroupement de toutes les sections du club (équipe professionnelle, formation, féminines, et école de foot) sur un espace plus grand. Le nouveau site en question est déjà disponible. Selon RMC Sport, « le bureau des maires de la Communauté de communes du pays d'Ancenis (Compa) a en effet accepté le principe de la cession d’une parcelle de 35 ha au prix de 2,1 M€ » à Waldemar Kita.

Une nouvelle qui a fait réagir les élus de la ville de Nantes. « Nous regrettons cette décision du président du Football club de Nantes. Johanna Rolland (maire de Nantes) et l’ensemble des élus métropolitains font part de leur attachement, et de celui de tous les amoureux du club, à ce que le FCN reste à Nantes ou dans sa métropole », a communiqué le comité de pilotage en charge du suivi des projets du FC Nantes. « Nous restons fermes sur nos positions et prêts à en échanger avec le président du FC Nantes », ont insisté les élus de Nantes Métropole.

Des supporters des Canaris avaient exprimé leur désaccord sur le nouveau projet de Waldemar Kita. Selon la radio, « entre 150 et 200 supporters nantais se sont réunis à Ancenis, pour protester contre le projet » d'installer le centre d'entraînement des Jaune et Vert en dehors de l’agglomération nantaise.

Des opposants à la maire rappellent le fiasco de YelloPark

Pour mémoire, le propriétaire du FCN avait été lâché en 2019 par Nantes Métropole, pour le projet de construction du nouveau stade du club, dénommé YelloPark. Selon RMC, des conseillers métropolitains opposés à la maire (PS) l’ont d’ailleurs souligné. « Nous payons aujourd’hui les conséquences du fiasco du YelloPark et de l’incapacité totale de Johanna Rolland à proposer au FCN une relation apaisée et efficace avec la collectivité. Son inaction a affaibli notre territoire et d’autres ont su en tirer parti », ont martelé Sébastien Arrouët et Julien Bainvel (LR).