Barça Mercato : Coup de tonnerre, Xavi valide une signature folle !

Publié par Thomas le 12 novembre 2021 à 16:01

Le nouvel entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, vient de frapper un gros coup mercato en validant la venue d'une légende du club.

C’est l’un des dossiers les plus palpitants de ces derniers jours, et il est en passe d'être bouclé ! Libre de tout contrat depuis septembre, le défenseur brésilien Dani Alves est tout proche d’un retour dans son club de cœur, le FC Barcelone. Il y a de cela une semaine, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’était proposé lui-même aux dirigeants blaugranas pour un retour cet hiver. Une idée qui avait fortement plu au board catalan, qui voyait en lui une formidable opportunité d’encadrer la jeune génération issue de La Masia.

Si le dossier faisait grand bruit en Espagne, Dani Alves était encore en attente de la réponse fatidique de son ancien coéquipier Xavi. C'est désormais chose faite, puisque ce vendredi, le technicien espagnol a officiellement donné son feu vert pour récupérer le Brésilien de 38 ans, cinq ans après son départ de Catalogne.

Une annonce qui devrait réjouir les fans du Barça, qui depuis l’arrivée de l’ancien milieu à la tête du club, ne rêvent que d’une chose, retrouver l’ADN barcelonais de la fin des années 2000. Avec Dani Alves, un joueur ancré dans cette philosophie, les Blaugranas retrouveraient une culture de la gagne laissée de côté depuis plusieurs années maintenant. Selon le journaliste Albert Rogé, du média catalan Sport, le dossier serait quasi bouclé, les dirigeants du club espèrent officialiser la signature du latéral la semaine prochaine " pour rapidement l’incorporer dans la dynamique de l’équipe première ".

La Liga reste vigilante

Si beaucoup de spécialistes restent prudents quant à l’aboutissement de ce transfert, c’est en partie à cause des problèmes financiers du club espagnol. Le FC Barcelone connaît une crise économique sans précédent, et a connu de nombreuses déconvenues sportives liées à ses finances. On pense notamment à la non prolongation et au départ de Lionel Messi du club cet été. La ligue espagnole de football surveille de très près le dossier Alves et n’hésitera pas à demander des comptes aux dirigeants du Barça, quitte à contrecarrer le transfert en cas de non-respect des règles imposées par les instances espagnoles.