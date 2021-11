PSG - FC Nantes : Les fans du FCN menacent de boycotter le match

Publié par ALEXIS le 13 novembre 2021 à 00:31

Le FC Nantes se déplace sur le terrain du PSG, samedi, pour la 14e journée de L1. Les supporters des Canaris menacent de boycotter le match.

Les supporters du FC Nantes limités à 300 face au PSG

Les supporters du FC Nantes sont autorisés à se déplacer au Parc des Princes, lors du match contre le Paris Saint-Germain. Mais leur nombre a été réduit considérablement par la préfecture de police de la capitale. Ayant transmis une demande de 1 000 places en conformité avec la jauge du parcage dans l’enceinte du Paris SG, auprès des autorités parisiennes, les supporters du FCN ont été déboutés. Leur nombre a été limité à seulement 300.

Une nouvelle qui n’est pas du goût du public des Canaris. Et pour protester contre la décision des autorités de Paris, ils envisagent de bouder le déplacement, car ils leur sera impossible de contenter toutes les associations, vu le nombre important de supporters inscrits pour le voyage à Paris, samedi (17h).

Les fans du FCN envisagent de laisser « le parcage vide »

En effet, 9 associations de supporters du FC Nantes ont communiqué sur le déplacement au Parc des Princes. Elles demandent « aux autorités à revoir leur choix, en nous octroyant a minima un quota de 700 places qui permettra à toutes les associations de supporters d'accéder au stade, mais aussi aux supporters individuels ».

« À défaut, il ne nous sera pas envisageable d'effectuer le déplacement au Parc des Princes, et le parcage devra, selon nous et dans un principe de solidarité, rester vide », ont annoncé les groupes de supporters (Activ Nantes Support, Allez Nantes Canaris, Brigade Loire, Esprit Canari, Force jaune, La Maison jaune, Naonediz Da Viken, Rolling Stars et Siranac). Le FC Nantes est 10e du championnat avec 18 points, loin derrière le PSG leader avec 34 points avant leur confrontation.