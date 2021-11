ASSE Mercato : Claude Puel veut piocher au PSG cet hiver !

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 07:57

Claude Puel entend profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer son effectif. Et l’entraîneur de l’ ASSE prévoit de piocher au PSG.

Claude Puel veut un milieu de terrain du PSG

Avec la Coupe d’Afrique des Nations qui commence bientôt, l’AS Saint-Étienne va voir du beau monde partir. En effet, Wahbi Khazri (Tunisie), Denis Bouanga (Gabon), Harold Moukoudi (Cameroun), Yvan Neyou (Cameroun), Saïdou Sow (Guinée), ainsi qu'éventuellement Mahdi Camara (Gambie) sont concernés par une possible sélection. Engagé dans une lutte pour sortir de la zone rouge et assurer le maintien de l’équipe stéphanoise, Claude Puel veut du renfort pour la seconde moitié de saison.

Et l’entraîneur de l’ASSE aimerait bien convaincre son homologue du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, de lui prêter main-forte avec le renfort d’un milieu de terrain. Avec un effectif pléthorique, le club de la capitale à un problème de taille de groupe qu’il doit réduire afin d’accueillir de nouveaux visages. Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu cherche ainsi des portes de sortie pour différents joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu. Le coach de l’actuel 19e de Ligue 1 veut en profiter pour attirer l’un des éléments prometteurs du leader du championnat.

ASSE Mercato: Intérêt confirmé pour Dina Ebimbe

Déjà évoqué l’été dernier, Junior Dina Ebimbe s’intéresse encore l’AS Saint-Étienne. Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 20 ans joue peu cette saison avec la rude concurrence de Leandro Paredes, Danilo Perreira, Idrissa Gueye, Marco Verratti et Georginio Wijnaldum, le jeune protégé de Mauricio Pochettino a forcément envie de jouer plus. Titularisé à seulement deux reprises en Ligue 1 cette saison, « Dina Ebimbe ne serait visiblement pas contre l'idée de quitter le PSG lors du prochain Mercato, afin d'obtenir plus de temps de jeu », explique le site sportif Le 10 Sport.

Alors que la chaîne allemande Sky Sport a récemment évoqué un intérêt pour le polyvalent milieu du Bayern Munich, Tanguy Kouassi, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne aimerait se faire prêter un autre Titi parisien. Prêté à Dijon la saison dernière, l’international français des moins de 21 ans pourrait ainsi quitter provisoirement le PSG en janvier. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense son coach.