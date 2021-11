OM Mercato : Longoria tient le probable successeur de Saliba

Publié par ALEXIS le 13 novembre 2021 à 13:15

L’ OM prépare l’après-William Saliba. Pablo Longoria serait sur une piste en Russie en vue de la succession du défenseur prêté par Arsenal.

OM : Longoria suit Gigot pour remplacer Saliba

William Saliba est prêté à l’ OM pour une saison et son contrat n’est pas assorti d’une option d’achat. Il devrait très probablement retourner à Londres à la fin de l’exercice 2021-2022. Conscient de cette réalité, le club phocéen prépare sa succession. Pablo Longoria aurait des vues sur un défenseur central français évoluant dans l’élite en Russie. Selon les informations du média MSV Foot, il s’agit de Samuel Gigot du Spartak Moscou. Ce dernier était dans le viseur du Stade Rennais. Le club breton avait pensé à lui à l’été au moment de remplacer Damien Da Silva parti librement à l’OL.

Le contrat de la cible du président de l’Olympique de Marseille prend fin en juin 2022, soit dans 7 mois. Une opportunité pour les Phocéens qui peuvent négocier son retour en France, librement à l’été prochain, sans payer d’indemnité de transfert.

L'expérience du défenseur français, un atout !

Samuel Gigot a été formé dans l’hexagone, mais il n’y a jamais joué au haut niveau. L’arrière de 28 ans avait porté le maillot de l’AC Arles-Avignon (de 2012 à 2015) avant son départ en Belgique où il a défendu les couleurs de KV Courtrai (2015-2017) et de La Gantoise (2017-2018). Contrairement à William Saliba (20 ans) qui ne connait que la Ligue 1, son probable successeur à l’ OM a acquis de l'expérience en Jupiler Pro League et en Premier Liga russe. Samuel Gigot compte 18 matchs en coupe d'Europe, Ligue des champions et Ligue Europa combinées. Le Français à Olympique de Marseille serait un renfort pour l'équipe de Jorge Sampaoli.

Par ailleurs, Samuel Gigot évolue au Spartak Moscou depuis l’été 2018 et sa valeur marchande est estimée à 11 M€ par Transfermarkt.