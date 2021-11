LOSC Mercato : 30 M€, un cador de Premier League veut Sanches

Publié par ALEXIS le 13 novembre 2021 à 17:15

Sur le marché des transferts depuis l’été, Renato Sanches pourrait quitter le LOSC cet hiver. Liverpool ne lâche plus le milieu de terrain.

LOSC : Klopp veut Renato Sanches Liverpool cet hiver

Le LOSC attend impatiemment les offres pour Renato Sanches. Après l’échec de son transfert pendant le mercato estival dernier, le milieu de terrain pourrait faire l’objet d’une vente en janvier 2022. Une éventualité évoquée récemment par Olivier Létang. « J’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir. […] On verra ce qu’il se passera », avait déclaré le président des Dogues. Selon Foot Mercato, Wolverhampton aurait fait une proposition estimée à 16 M€, mais que Lille OSC a repoussée. Outre les Loups, l’international portugais est dans le collimateur de Liverpool.

Jürgen Klopp apprécie sérieusement le profil de ce dernier et le veut dans son équipe et le plus tôt possible en janvier 2022, selon les indiscrétions du média Report. L’idée des Reds est de permettre à Renato Sanches de s’adapter pendant 6 mois en Premier League, afin d’être prêt pour la saison prochaine (2022-2023). Pour le prix, la cote du N°18 du LOSC est estimée à 30 M€. D’ailleurs Olivier Létang a prévenu les prétendants du joueur de 24 ans sous contrat jusqu’en juin 2023 qu’ils devront mettre le prix pour espérer le recruter. Il faut rappeler que l'ancien joueur du Bayern Munich a joué en Angleterre avec Swansea lors de l'exercice 2017-2018, sous la forme d'un prêt.

Des ventes dans les tuyaux à Lille OSC

Outre Renato Sanches, d’autres joueurs du LOSC sont très courtisés cette saison. Ce sont : Jonathan Ikoné (Everton, West Ham, Atalanta Bergame et AC Milan), Zeki Celik (Atlético Madrid), Sven Botman (FC Séville) ou encore Reinildo Mandava (SSC Napoli). Rappelons que l’été dernier, le club nordiste avait transféré son gardien de but Mike Maignan à l’AC Milan, Boubakary Soumaré à Leicester City, Adama Soumaoro au FC Bologne, Jean Onana chez les Girondins de Bordeaux…