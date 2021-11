LOSC Mercato : Des clubs anglais veulent Jonathan Ikoné

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2021 à 22:53

Peu décisif cette saison au LOSC, Jonathan Ikoné conserve sa cote auprès des clubs de foot anglais. Le mercato hivernal sera mouvementé pour lui.

LOSC : Everton et West Ham insistent pour Ikoné

Fort de sa belle saison dernière avec le LOSC couronnée par le titre de champion de France, Jonathan Ikoné avait séduit des clubs britanniques. Cette saison, le milieu offensif ou ailier est certes moins en réussite, à l’image de toute l’équipe lilloise, mais il est toujours dans les plans de deux clubs de football de Premier League. Tribal Football confirme l'intérêt d'Everton et West Ham United pour les services de l'attaquant du Lille OSC. Les Toffees et les Hammers sont prêts à passer à l’offensive dès l’ouverture du mercato hivernal dans le but de recruter, d'après les informations de la source.

Outre Everton et West Ham, l'AC Milan n'a pas abandonné le dossier du joueur formé au Paris Saint-Germain. Après leur tentative pour recruter le N°10 du LOSC pendant le mercato estival, les Rossoneri sont restés à l'affût. Une forte concurrence qui fait naturellement les affaires des dirigeants Lillois, car ces derniers ont l'opportunité de faire monter les enchères sur le prix du transfert de leur joueur de 23 ans.

Jonathan Ikoné transféré à 25 M€ cet hiver ?

Jonathan Ikoné est sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 25 M€. Sa piste avait été discrètement étudiée à l' Olympique de Marseille et son nom a été noté par les recruteurs du Bayern Munich et à de l'Olympique Lyonnais il y a deux saisons. Les 25 millions d'euros ne devrait pas faire renoncer ses actuels courtisans anglais, surtout s'il réalise une meilleure fin de la première partie de la saison 2022.

La saison dernière, le natif de Bondy avait marqué 7 buts et délivré 7 passes décisives en 48 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a inscrit un seul but en 13 matches de Ligue 1 et un but également en 4 matchs de l' Uefa Ligue des champions. International Tricolore (4 sélections pour 1 but inscrit), Jonathan Ikoné sera au cœur des rumeurs de transferts en janvier.