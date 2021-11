PSG Mercato : Real, Paris, Juve, Pogba a tranché pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 18:11

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba intéresse le PSG, le Real Madrid et la Juve. Le joueur aurait déjà tranché pour son avenir.

Coup de théâtre pour l'avenir de Paul Pogba !

En difficulté sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba n’a toujours pas encore prolongé son contrat avec Manchester United. Régulièrement sous le feu des critiques des anciens joueurs du club anglais, le milieu de terrain français continue de réfléchir à la meilleure option pour lui. Entre accepter l’offre de renouvellement de sa direction et dire « oui » à un tout autre projet dans un nouveau club, notamment le Paris Saint-Germain, le joueur de 28 ans est indécis.

Mais selon les informations relayées ces dernières heures par le tabloïd britannique The Sun, le club anglais ne compte plus patienter encore longtemps avant de connaître la décision de Paul Pogba. En effet, les dirigeants de Manchester United en auraient assez du feuilleton Pogba et des négociations infructueuses avec son agent Mino Raiola. Les Reds auraient donc pris la résolution de mettre un terme aux discussions pour le Champion du monde 2018. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin se dirige donc vers un départ libre à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Tout est clair pour Pogba

En cas de départ, Paul Pogba pourrait avoir l’embarras du choix au moment de rejoindre une nouvelle équipe. Outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin étant également intéressés par le profil du compatriote de Kylian Mbappé. Toutefois, le média El Nacional révèle que Paul Pogba a déjà une idée sur son prochain club. Le journal catalan explique notamment que le natif de Lagny-sur-Marne accorde la priorité à un retour à la Juventus Turin.

S’il ne fermera pas la porte à d’autres clubs comme le PSG, le milieu de terrain de Manchester United se verrait bien retourné à Turin, l’option la plus sérieuse à ses yeux. Et cela tombe puisque la même source indique que le club italien serait disposé à faire le nécessaire afin de rendre effectif le retour de la Pioche. Cristiano Ronaldo étant retourné à Manchester cet été, la Juventus Turin veut à son tour rapatrier Paul Pogba pour en faire sa nouvelle star et le placer au coeur de son nouveau projet sportif. Le Paris SG et les autres courtisans du Français sont donc prévenus.