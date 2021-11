OM, OL, Stade Rennais Mercato : Umtiti, coup de théâtre au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 14 novembre 2021 à 22:07

Intéressés par Samuel Umtiti, l’OM, l’OL et le Stade Rennais viennent de recevoir une nouvelle sur la situation du défenseur au Barça.

Samuel Umtiti n’envisage pas un départ en janvier

Dans un long entretien accordé à El Mundo Deportivo il y a quelques jours, Samuel Umtiti a ouvertement assuré qu'il ne souhaite pas quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal même s'il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec les Blaugranas depuis le début de la saison. Le défenseur central de 28 ans affirme se sentir en pleine forme malgré le manque de rythme. « Je suis persuadé que j'ai le niveau », a notamment indiqué l’international français.

Carrément mis à l’écart par Ronald Koeman après plusieurs mois de blessures, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est carrément poussé dehors à Barcelone. En crise avec une dette colossale de plus de 1 milliard d’euros, le club catalan ne cache pas son souhait de dégraisser en plaçant sur le marché plusieurs éléments, dont Umtiti. Une situation qui a alerté l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Toutefois, le champion du monde 2018 ne compte pas quitter le Barça.

« Je n'envisage pas de partir en janvier, je veux réussir ici. Je ne me vois nulle part ailleurs. Mon intention est d'aller au bout de mon contrat. J'attends avec impatience de montrer que je vais bien. J'adore ce club, mais c'est vrai que je me suis senti seul. Les sifflets lors du trophée Joan Gamper cet été m'ont fait mal. Je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait », a expliqué le natif de Yaoundé. Et d’après les derniers échos en provenance de la Catalogne, Umtiti pourrait voir son avenir prendre une tout autre tournure avec l’arrivée du nouvel entraîneur.

Xavi prêt à donner sa chance à Samuel Umtiti ?

Mis au placard par Ronald Koeman, Samuel Umtiti a été placé sur la liste des joueurs dont Xavi Hernandez ne voudrait pas au FC Barcelone. Cependant, le journal AS, le compatriote d’Ousmane Dembélé aurait impressionné le nouveau coach de l’équipe espagnole. En effet, le joueur recruté en 2016 contre un chèque de 25 millions d’euros performe durant les séances d’entraînement, et aurait même été félicité par le successeur de Ronald Koeman devant l’effectif barcelonais jeudi. Affûté et débarrassé de ses blessures au genou, Samuel Umtiti pourrait donc avoir sa chance après la trêve internationale. L’OM, le Stade Rennais et l’OL auraient ainsi très peu de chance dans ce dossier.