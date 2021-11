OM Mercato : Saliba, Longoria prend une énorme décision à Marseille

Publié par Thomas le 15 novembre 2021 à 12:34

Véritable satisfaction depuis le début de saison avec l'OM, William Saliba a vu son président, Pablo Longoria, prendre une décision exceptionnelle.

OM Mercato : Longoria ne lâchera pas Saliba !

Auteur d’un début de saison convaincant en Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit en partie son succès au très ambitieux recrutement de son directeur sportif, Pablo Longoria. L’Espagnol est à l’origine depuis son arrivée de plus de 15 signatures d’exception, dont la plupart arrivées cet été. Parmi ces recrutements notables, l’ OM peut se targuer d’avoir chiper le jeune défenseur William Saliba, aux dirigeants d’Arsenal. Le Français fait partie des grandes révélations de ce début de saison et signe une montée en puissance aussi inespérée que bienvenue dans la cité phocéenne.

"Bashé" par Mikel Arteta depuis son arrivée chez les Gunners en 2020, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne fait désormais le bonheur des fans olympiens, qui louent en lui sa rigueur défensive et sa maturité à seulement 20 ans. Si l’idylle est totale entre Saliba et Marseille, le joueur reste toujours sous pavillon Gunners. Et pour cause, il est arrivé sous la forme d’un prêt d’un an à l’ OM, une situation qui a poussé Pablo Longoria à prendre une décision radicale.

Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur, le club olympien affiche publiquement son envie de garder son défenseur central et devrait enfin entamer des négociations avec Arsenal pour le transférer définitivement dans ses rangs. Si le joueur de 20 ans ne cache pas son bonheur à Marseille, sa très belle forme visible depuis la reprise n’est pas passée inaperçue outre-Manche.

Comme l’indique plusieurs médias britanniques, Mikel Arteta et les dirigeants londoniens veulent récupérer leur joueur à la fin de son prêt en France, et souhaitent même l’incorporer dans l’immédiat comme titulaire en défense centrale. De fait, si Sampaoli se montre déterminé à enrôler définitivement le joyau bondynois, les négociations s’annoncent d’ores et déjà corsées avec le board anglais. Encore un défi de taille pour Pablo Longoria, qui pourrait réaliser un coup majestueux.