OGC Nice Mercato : Galtier vise une révélation de Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2021 à 16:05

Désireux de renforcer son secteur offensif cet hiver, l’entraîneur de l’ OGC Nice aurait dans son viseur une des révélations de Ligue 1.

OGC Nice mercato : Galtier fonce sur Mohamed-Ali Cho

Il est l’une des grandes révélations de Ligue 1 en ce début de saison. À seulement 17 ans, Mohamed-Ali Cho s’est imposé dans le onze de départ d’Angers SCO avec une facilité déconcertante. Devenu un pilier du dispositif de Gérald Baticle, le jeune attaquant français rayonne sous les couleurs du SCO par sa qualité technique, ses dribbles et ses fulgurantes accélérations. Cette saison, il a déjà disputé 13 rencontres avec le SCO pour deux buts inscrits, toutes compétitions confondues.

Forcément, un tel potentiel attire les convoitises de plusieurs clubs européens, en quête de jeunes talents. C’est notamment le cas de l’ OGC Nice. Selon les informations de l’Insider niçois NaninhoJR, le Gym s’intéresse de très près au profil de Mohamed-Ali Cho. Et les dirigeants azuréens ont des raisons de croire en l’aboutissement de cet éventuel deal. Car Angers SCO, confrontés à des difficultés financières, ne devrait pas forcément s’opposer à un transfert de son jeune attaquant.

Une rude concurrence pour Mohamed-Ali Cho

L’ OGC Nice de Christophe Galtier pourrait aussi représenter un excellent tremplin pour celui qui n'a pas encore disputé une saison complète au plus haut niveau. L’idée de confirmer dans le championnat français avant de rejoindre un cador européen plus tard n’est pas écartée. Mais les Aiglons devront faire face à une rude concurrence pour s’offrir le crack angevin. L’Équipe révélait récemment que le Milan AC, l'Atlético Madrid et Chelsea seraient également sur les traces du jeune joueur formé à Everton. De quoi faire grimper les enchères. Les dirigeants du SCO devraient patienter jusqu’à l’issue de la saison avant de céder leur jeune attaquant au plus offrant. L’été risque donc d’être très mouvementé du côté d’Angers.