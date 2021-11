Mercato OM : Le plan secret du Milan AC pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2021 à 06:10

En fin de contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara est courtisé par le Milan AC. Le club milanais tente par tous les moyens de l’attirer en Serie A.

Mercato OM : Le Milan AC ne lâche pas Boubacar Kamara

Même si son attachement pour Marseille n’est plus à démontrer, Boubacar Kamara se rapproche inéluctablement d’un départ de l' OM. Et pour cause, le minot marseillais refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec le club phocéen. La direction de l’ OM souhaite conserver son milieu de terrain le plus longtemps possible et multiplie les négociations pour le convaincre d’étendre son bail.

Sauf que Boubacar Kamara campe toujours sur sa position, ce qui attise un peu plus la convoitise de ses courtisans. Manchester United, RB Leipzig, Juventus, Liverpool, Newcastle… il y a du monde qui se bouscule pour s'offrir le milieu de terrain olympien. Mais c’est bien le Milan AC qui semble le club favori pour rafler la mise dans ce dossier. Après une première tentative manquée l'été dernier, le club milanais ne désespère pas pour faire venir Boubacar Kamara en Série A. Mieux, le club italien a un plan précis pour parvenir à ses fins.

Un attaquant du Milan AC dans la balance pour Boubacar Kamara

Libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022, Boubacar Kamara représente une bonne affaire aux yeux des Rossoneris pour remplacer Franck Kessié, cible du PSG. Le Milan se tient d’ailleurs prêt à boucler sa venue dès cet hiver. Selon les informations de Calciomercato, les Milanais ont décidé d’inclure Samu Castillejo dans leur proposition pour se donner les moyens de recruter Bouba Kamara. Toutefois, cette opération s’annonce très difficile, étant donné que l’ OM n'est pas forcément intéressé par le profil de l’ailier milanais. La direction marseillaise espère surtout toucher un joli chèque sur le probable départ de son minot. L’ Olympique de Marseille devrait donc céder son jeune milieu au plus offrant.