FC Nantes Mercato : Un ancien joueur du FCN propose ses services

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2021 à 07:01

Un ancien joueur du FC Nantes veut revenir au club. Il avoue avoir été en contact avec le président Waldemar Kita dans cette optique.

FC Nantes : Vizcarrondo a tenté sa reconversion au FCN

Ex-défenseur central du FC Nantes, Oswaldo Vizcarrondo a mis un terme à sa carrière en janvier 2021. Il a entamé sa reconversion dix mois plus tard. L’arrière de 37 ans fait ses débuts sur le banc de touche depuis novembre 2021 à l’AS Sautron. L’ancien joueur du FCN est l’adjoint d’Eddy Capron au sein du club amateur. Bien avant sa signature avec l’équipe engagée en N3, il avait tenté d’intégrer le staff technique des Canaris.

« Évidemment, c’est mon objectif, je suis très attaché au club. J’ai une bonne relation avec les Kita », a confié Oswaldo Vizcarrondo à So Foot dans un interview. « On a eu une réunion il y a six mois, je leur ai présenté mon projet professionnel et de vie, ils disaient qu’ils voulaient me prendre. J’ai attendu une réponse et un mois après, ils m’ont signifié qu’ils avaient déjà des entraîneurs pour chaque équipe de la formation et que ce serait compliqué cette saison », a expliqué le Vénézuélien.

Le Vénézuélien veut passer son DES

En espérant entraîner le FC Nantes un jour, ou un autre club professionnel, Oswaldo Vizcarrondo a décidé d’entamer son apprentissage sans perdre de temps. « Je ne voulais pas attendre longtemps, j’essaie de suivre mon chemin. J’ai eu des propositions pour devenir entraîneur principal dans d’autres clubs de la région (Pays de la Loire Atlantique, ndlr), mais je trouvais que c’était intéressant ici (à Sautron, ndlr) », a-t-il justifié. Détenteur d’un Brevet d’Entraîneur de Football (BEF), l’ancien Nantais vise désormais le Diplôme d’État supérieur (DES). Oswaldo Vizcarrondo a joué avec les Jaune et Vert entre 2013 et 2017. Il avait défendu les couleurs du FC Nantes 137 fois, pour 6 buts marqués et 1 passe décisive.