Barça Mercato : Pour remplacer Messi, Barcelone pense à un Marocain

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 12:37

Toujours impacté par le départ de Leo Messi cet été, le Barça penserait à un crack mondial marocain qui pourrait débarquer cet hiver.

Barça Mercato : Hakim Ziyech, une option de choix pour Barcelone

C’est la révolution en Catalogne. Depuis l’arrivée récente de Xavi Hernandez à la tête du club, de gros chantiers ont été entamés, que ce soit d'un point de vue logistique et sportif. Après avoir imposé plusieurs règles de bonne conduite, dont notamment des amendes en cas de retard à l’entraînement, le technicien espagnol a lancé son mercato pour la saison.

La semaine dernière, le Barça a enregistré sa première signature de poids en enrôlant son ancienne gloire en défense Dani Alves. Le Brésilien de 38 ans a débarqué dans la cité catalane pour une saison où il endossera un rôle de mentor pour les jeunes générations. Malgré ce très beau coup, Xavi ne compte pas s’arrêter là et vise désormais à renforcer son secteur offensif.

Toujours très touché sportivement par le départ de Lionel Messi, Barcelone penserait d’ores et déjà à son digne successeur et aurait des vues en Premier League. Comme l’avance le média Sport, les Blaugranas aimeraient recruter le milieu offensif marocain Hakim Ziyech et cela dès le mois de janvier.

Le club de Liga aime beaucoup le profil de l’ancien joueur de l’Ajax et connaît sa situation délicate à Chelsea. Le milieu de 28 ans ne fait pas l’unanimité dans l’esprit de Thomas Tuchel, une situation qui commence à inquiéter l’intéressé. Le média catalan précise que le Barça a pour objectif de récupérer Ziyech sous la forme d’un prêt cet hiver, ce qui est de fait la seule option crédible financièrement pour le club.

Barcelone devra trancher

Si l’arrivée de Xavi Hernandez a donné un coup de boost certain aux ambitions barcelonaises, le club doit néanmoins faire face à une réalité financière très contraignante. Fortement endetté depuis le mandat de Bartomeu, le Barça multiplie les pistes en attaque mais sait qu’un choix fatidique devra être fait rapidement.

Si Ziyech intéresse fortement les dirigeants blaugranas, ces derniers n’oublient pas leur piste prioritaire en attaque, à savoir Karim Adeyemi du RB Salzbourg. L’attaquant allemand fait l’objet d’une cour assidue du FC Barcelone, qui serait même prêt à débourser une grosse somme pour l’acquérir. Dans le viseur du PSG, l'espoir de 19 ans s'est vu proposer un contrat de cinq saisons par Joan Laporta cette semaine, une offre qui ne l'aurait pas laissé insensible.