Mercato OM : Dossier Coutinho, l’espoir renaît pour Marseile !

Publié par Timothée Jean le 17 novembre 2021 à 18:07

L’ OM a dû tirer un trait sur la piste menant à Philippe Coutinho. Mais la dernière décision du Barça pourrait tout remettre en cause.

OM Mercato : Le Barça tranche pour Philippe Coutinho

Longtemps associé à une arrivée à l’Olympique de Marseille, Philippe Coutinho pourrait voir son nom de nouveau animer le mercato OM. Et pour cause, l’international brésilien n’est pas certain de poursuivre son aventure au FC Barcelone. Depuis son arrivée en Catalogne contre un chèque de 160 millions d’euros (bonus compris), le milieu offensif de 29 ans n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif. Il est très régulièrement blessé et lorsqu’il est apte à jouer, ses performances ne sont plus au même niveau que lors de son brillant passage à Liverpool (2013-2018).

L’ancien meneur des Reds a en effet perdu de sa superbe et constamment annoncé sur la liste des potentiels partants. S’il souhaite absolument rester en Catalogne afin de prouver qu’il peut gagner sa place au sein du Barça dirigé par Xavi Hernandez, l’heure est peut-être venue pour Philippe Coutinho de se faire une raison. Selon le journal AS, le sort du Brésilien serait déjà « scellé ». Le milieu offensif représente une charge économique considérable pour le Barça. C’est la raison pour laquelle le FC Barcelone voudrait se débarrasser de lui dès cet hiver, indique la source.

Philippe Coutinho, une aubaine pour Marseille ?

Philippe Coutinho n’a été titulaire qu’à quatre reprises depuis le début de la saison en Liga. Son départ cet hiver permettrait au Barça de se débarrasser d’un joueur en manque de confiance, mais aussi d’un salaire colossal pour ses finances. Et c’est là que l' OM pourrait avoir un coup à jouer en recruter le Barcelonais sous la forme d'un prêt avec prise en charge partielle de son salaire. Ce type de transfert pourrait faire les affaires des deux écuries. Reste à savoir si les dirigeants marseillais décideront de relancer cette piste XXL.

Pour le moment, la situation financière de l’ Olympique de Marseille ne permet pas de réaliser de grosses dépenses. Mais une vente de l’OM devrait totalement relancer ce dossier. L’idée de faire venir Philippe Coutinho, après le rachat du club, ne devrait à ce moment-là poser aucun problème aux dignitaires saoudiens. Autant dire que le mercato hivernal a de fortes chances d’être très mouvementé à Marseille.