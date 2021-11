Vente OM : ça se confirme, les Saoudiens avec de gros sponsors !

Publié par Gary SLM le 17 novembre 2021 à 07:31

La vente OM refait l’actu de l’Olympique de Marseille. Après le rachat de l’OM, les Saoudiens du PIF vont débarquer avec de gros sponsors.

Vente OM : Peine perdue pour Frank McCourt

Dernièrement, Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, a fait une sortie sur la vente OM. Il a une nouvelle fois rappelé que son club acquis des mains des Dreyfus n’était pas à vendre. Mais personne n’est dupe, l’homme d’affaires américain n’a aucun intérêt à affirmer que la formation phocéenne est sur le marché, cela aurait eu des conséquences sur la saison en cours du club si l’annonce de ce type n’était pas suivie par son départ immédiat. Des informations en provenance d’une nouvelle source confirment bien que le rachat de l’OM est pour bientôt.

La bonne nouvelle avec ce qui se dit sur l’avenir du club phocéen est qu’il devrait bien passer sous pavillon saoudien. Souvenez-vous, c’est Nicolas Sarkozy, alors Président de la France, qui a facilité l’arrivée de ses amis qataris à la tête du PSG. Emmanuel Macron, plus proche de l’Arabie Saoudite, veut marquer le sport français en changeant lui aussi le visage de l’OM, son club de cœur. Cela passe par son implication dans l’arrivée d’une puissance financière tout aussi illimitée que celle des propriétaires du club de la capitale. Sur cette approche, les choses avancent plus que bien puisque le chef de l’État français aurait fait une promesse aux Saoudiens.

Rachat de l’OM : Emmanuel Macron comme Nicolas Sarkozy

Emmanuel Macron aurait assuré au Prince d’Arabie Saoudite, Mohammed Bin Salman Khan, de faire tout son possible pour pousser Frank McCourt à la vente de l’OM. Selon cette information de l'insider Samuel Kello, lequel rejoint Thibaud Vézirian sur une prochaine officialisation de la vente OM, les tenants du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) auraient déroulé leur plan d’action au Président de la République. Emmanuel Macron a été tenu informé des sponsors qui accompagneront le projet du PIF à l’Olympique de Marseille dès le rachat.

Et sur ce point, ce sont de grosses pointures qui associeraient leurs images à celle de l’équipe olympienne. Ce sont Aramco, grosse compagnie nationale d'hydrocarbures, et DP World (le 3e plus grand exploitant portuaire au monde), mais aussi CMA CGM (leader français du transport maritime) qui s’afficheraient aux côtés de l’ OM. La source assure que l’affaire est déjà pliée et qu’elle va être officialisée sous peu.

Sans fixer de date de cérémonie du passage de flambeau par Frank McCourt aux Saoudiens, Samuel Kello annonce que la vente OM devrait être officialisée au mois de janvier prochain. Autant dire que le mercato hivernal a de fortes chances d’être impacté par ce bouleversement à la tête de l’équipe marseillaise. Cette période est propice à la préparation du mercato estival et à la réorganisation de la direction du club. Les Saoudiens auraient là aussi assez de temps pour régler la question du futur entraîneur qui ne devrait pas être Jorge Sampaoli.

Rachat de l'OM : Qui sera le prochain entraîneur ?

Le prochain entraîneur de l’OM devrait être un certain Zinédine Zidane. En plus d’être un enfant du pays, il est aussi une ancienne gloire du football français. Le retraité sportif devenu entraîneur a très vite hissé son nom au sommet des entraîneurs de football de haut niveau. Avec ses 3 Uefa Ligue des champions glanés sur le banc du Real Madrid, il est rapidement devenu un entraîneur de haut standing, le type de coach qui colle le mieux au projet annoncé des Saoudiens au club phocéen.

Les supporters de l’OM devraient bientôt retrouver leur dignité perdue par de longues années de disette de leur équipe. Le Vélodrome devrait rapidement redevenir le stade le plus bouillant du foot français avec ce changement annoncé. Il va de soi qu’une éventuelle nomination de Zinédine Zidane sur le banc de l’OM va favoriser les transferts de joueurs importants vers le club. Des attaquants de haut niveau, des milieux de terrains et même des défenseurs les plus demandés du foot européen pourraient arriver à l’Olympique de Marseille.

Même si les rumeurs mercato envoient Erling Haaland, un des meilleurs attaquants du moment, en Angleterre ou au PSG, les Saoudiens pourraient le détourner vers leur prochain club. Zinédine Zidane s’était déjà positionné pour recruter le buteur du temps où il entraînait encore le club madrilène. Le faire venir en Ligue 1 après le rachat de l'OM ne devrait poser aucun problème aux futurs dirigeants. Le joueur offensif est présentement à 70 buts marqués en 69 matchs avec le Borussia Dortmund.

Après le rachat de l'OM, le stade Vélodrome à l’Olympique de Marseille

La vente OM devrait s’accompagner de l’acquisition du Stade Vélodrome par le club phocéen. Comme l’ Olympique Lyonnais, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Arsenal FC ou même le Benfica Lisbonne, le club olympien devrait devenir propriétaire de son stade pour augmenter ses recettes. Par un contrat de naming, Arsenal a pu récupérer 199 millions d’euros pour donner le nom de la compagnie aérienne Emirates à son stade. Ce partenariat dure jusqu’en 2028, ce qui a permis au club londonien de faire entrer de l’argent frais dans ses caisses. Après le rachat de l’OM, les Saoudiens opteront pour cette approche qui leur permettra de rentabiliser assez rapidement leur investissement. Pour ce faire, de nombreuses firmes saoudiennes désireuses de se faire connaitre en Europe devraient se bousculer aux portillons pour le naming du Vélodrome.

