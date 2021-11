Barça Mercato : Laporta envoie Coutinho vers une destination folle !

Publié par Thomas le 03 novembre 2021 à 16:15

Véritable flop depuis son arrivée en 2018, Philippe Coutinho est plus que jamais sur le départ au Barça. Le club Catalan aurait même pris une grosse décision, en proposant le joueur à un gros club de Premier League.

Barça Mercato : Laporta envoie Coutinho à Newcastle

C’est la sensation de ces dernières semaines en Europe, après son rachat par le fonds d’investissement saoudien PCP Capital Partners, Newcastle est entré dans une autre dimension. 19e de Premier League, les Magpies ont déjà entamé leur révolution, en limogeant leur coach, Steve Bruce, pour par la suite investir un grand coach d’expérience. Si Unaï Emeryétait un temps pressenti pour reprendre l’écurie anglaise, le dossier aurait pris du plomb dans l’ail et ne serait plus d’actualité ce mercredi.

Newcastle dispose d’une enveloppe folle de 220 millions d’euros juste pour le mercato hivernal, et compte bien mettre la main au portefeuille pour requinquer une équipe agonisante depuis le début de saison. Si les Magpies se sont positionnés sur de grands noms du ballon rond comme Ousmane Dembélé ou Gareth Bale, ces derniers pourraient finalement voir débarquer un autre joueur de renom, le Brésilien Philippe Coutinho.

Comme l’avance le média Sport, le Barça aurait proposé les services de son attaquant à Newcastle, qui, depuis son rachat, oriente ses recherches vers le secteur offensif. Souvent victime de pépins physiques chez les Blaugranas, Coutinho voit son avenir au club de plus en plus compromis. Le quotidien catalan affirme que le futur coach du Barça, Xavi Hernández, ne serait pas non plus très emballé par le Brésilien de 29 ans, notamment après le retour à la compétition cette semaine d'Ousmane Dembélé, très apprécié par ce dernier.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 en Catalogne, l’ancien attaquant des Reds pourrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat chez les Magpies, qui étudieraient actuellement son dossier. Un projet ambitieux pour Coutinho, mais aussi risqué, quand on connaît la position actuelle du club en Premier League.