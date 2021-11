PSG Mercato : Navas-Donnarumma, la guerre est déclarée !

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 19:37

Ce mercredi, l'agent de Gianluigi Donnarumma a fait une révélation explosive, qui ne devrait pas apaiser la situation des gardiens au PSG.

PSG Mercato : " Tout le monde sait comment cette histoire va se terminer "

Auteur d’un mercato sensationnel cet été, le Paris Saint-Germain n’aura pas fait que des heureux, et ce n’est pas le portier costaricien Keylor Navas qui dira le contraire. Véritable satisfaction chez les Rouge et Bleu depuis son arrivée en 2019, l’ancien joueur du Real Madrid a vu son statut de titulaire indiscutable remis en question depuis plusieurs semaines au profit de Gianluigi Donnarumma.

Le champion d’Europe italien arrivé cet été en provenance de l’AC Milan semble avoir semé le doute dans l’esprit de son coach Mauricio Pochettino. Et pour cause, le joueur de 22 ans réalise des prestations convaincantes à chaque fois qu’il est titulaire. Près de trois mois après la reprise du championnat, l’entraîneur du Paris SG n’a toujours pas établi une hiérarchie claire par peur de heurter l’égo des deux joueurs, une situation qui affecte mentalement les deux intéressés.

Si de son côté le Costaricien joue le jeu de la sagesse en ne se prononçant pas au sujet de sa situation délicate au PSG, pour Donnarumma, la tension commence à monter. " Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment, cela me dérange parce que ce n'est pas facile. Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue ", avait déclaré l’ancien milanais après le match de l’Italie contre la Suisse ce week-end.

Si la relation entre les deux hommes reste cordiale, la sortie récente de l’agent du jeune portier, Mino Raiola pourrait en revanche mettre le feu aux poudres. Et pour cause, l’influent homme d’affaires est sûr d’une chose, son poulain finira par gagner la bataille des gardiens au PSG. " Je ne sais pas si c'est devenu un problème. Je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se passera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu'il vit un moment qu’il n’a jamais vécu auparavant, mais ça se réglera seulement avec le dialogue. " Pas certain que cette sortie médiatique soit du goût de Keylor Navas, qui du haut de ses 34 ans, compte bien se battre pour conserver son statut d’indéboulonable dans les cages parisiennes.