Stade Rennais Mercato : Une énorme annonce en défense pour le SRFC

Publié par Thomas le 18 novembre 2021 à 15:21

Homme fort du SRFC, Florian Maurice a fait ce jeudi une grande annonce mercato concernant l'arrivée d'un défenseur au Stade Rennais.

Stade Rennais Mercato : Maurice évoque la piste d’un défenseur cet hiver

En très grande forme depuis plus d’un mois maintenant, le SRFC peut remercier le très bon travail cet été de son directeur sportif, Florian Maurice. Tonitruant sur le marché des transferts, le dirigeant rennais était parvenu à signer pas moins de sept joueurs d’envergures à tous les postes et avait également acté de nombreux départs. Si les supporters Rouge et Noir pensait leur directeur sportif rassasié après un tel été agité, ce dernier avait alors surpris tout le monde en annonçant il y a un mois l’idée d’une arrivée au poste de défenseur central en janvier.

Cette réflexion faisait écho au départ de son homme fort en défense, le marocain Nayef Aguerd pour la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver. Seulement, si de nombreuses rumeurs annonçaient des pistes en Serie A ou même dans le championnat suédois, il se pourrait que l’opération défenseur tombe finalement à l’eau. Cette semaine, Florian Maurice a fait part de la complexité d’un tel transfert, évoquant le peu d’offres à un tel moment de l’année, à un poste aussi essentiel. " J'ai dit que c’était une réflexion que j’avais, c’est aussi un profil qui est difficile à trouver. Quand on réfléchit bien c’est un joueur qui viendrait pour trois semaines, un mois... et derrière il se retrouverait 3e ou 4e défenseur ", a indiqué le directeur sportif.

Qui pour assurer l'intérim ?

Dans son entretien accordé à TV Rennes, le dirigeant du Stade Rennais ne ferme cependant pas la porte à une arrivée lors du mercato hivernal. S’il est difficile de trouver dans ces conditions un défenseur de haut niveau pour faire l’intérim, pour un joueur en manque de confiance, une signature au SRFC en janvier serait l’occasion de regagner du temps de jeu. Quand le journaliste lui suggère la piste d’un joueur " à relancer ", Florian Maurice confirme cette tendance. " Oui parce qu'un joueur performant dans son club, le club ne le cédera pas au mois de janvier. "

Néanmoins, la solution la plus crédible pour Rennes serait l’incorporation d’un jeune dans la rotation. Malgré le départ d’Aguerd, Bruno Genesio pourra compter sur un Warmed Omari en pleine bourre et sa recrue estivale Loïc Badé. Si l’ancien lensois déçoit depuis son arrivée en Bretagne, le mois de janvier pourrait être l’occasion pour lui de regagner en confiance et enfin démontré tout son potentiel.

Derrière cette charnière centrale, le coach rennais pourra aussi compter sur le jeune Jeanuel Belocian, qui a signé son premier contrat professionnel la semaine dernière avec les Rouge et Noir. Le milieu défensif guadeloupéen peut aussi évoluer dans l’axe de la défense et devrait, sauf signature en janvier, connaître de précieuses minutes début 2022.