Stade Rennais Mercato : Officiel, le SRFC signe un nouveau milieu !

Publié par Thomas le 10 novembre 2021 à 18:05

Le Stade Rennais vient d'officialiser la signature d'un grand espoir au milieu de terrain. Une belle opération du SRFC et de Florian Maurice.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC renforce son milieu !

Auteurs d’un mercato sensationnel cet été, les Rouge et Noir semble ne pas vouloir stopper de sitôt le renforcement de leur effectif. En pleine bourre en championnat et en Ligue Europa Conférence avec 10 matchs sans défaite dont 8 victoires, le Stade Rennais aborde la trêve internationale de la meilleure des manières. Le club breton attend d’ailleurs le retour de son attaquant phare Jérémy Doku, blessé depuis fin août. De quoi laisser de jolis maux de tête à Bruno Genesio pour la composition de son attaque.

En attendant, le Stade Rennais vient d’acter une nouvelle signature, à un poste très convoité. Dans un communiqué officiel, le SRFC a annoncé la signature en pro de son jeune milieu de terrain, Jeanuel Belocian. Le natif des Abymes en Guadeloupe, était arrivé à Rennes l’année dernière, et avait rapidement été remarqué par les dirigeants Rouge et Noir pour son endurance, ses qualités techniques et sa vision de jeu au-dessus de la moyenne.

Le joueur né en 2005 n’a pas boudé son plaisir à lors de l’officialisation de cette signature. " Cela fait très plaisir. Je remercie ma famille, les dirigeants et mes entraîneurs mais ce n’est pas une fin en soi. Le plus dur reste à venir. Je tiens à dire aux autres joueurs que le travail n’est jamais fini. Il faut s’accrocher, le travail est la seule chose pour voir plus haut. Je remercie le Stade Rennais F.C. de me faire confiance. Je suis très fier d’être ici, dans un grand club. Je vais continuer de travailler au quotidien. Voir des jeunes intégrer l’équipe première montre que l’on peut y arriver en travaillant dur. J’aurais pu pratiquer l’athlétisme (rires) mais la signature de mon premier contrat professionnel montre que j’ai bien fait de choisir le football. "

Cette signature garde une saveur particulière pour le club breton, puisqu’elle est la première issue de la collaboration entre le SRFC et le Stade Lamentinois (club où Belocian a joué de 2013 à 2020), un partenariat mis en place il y a cinq ans entre les deux clubs.

Florian Maurice vente les qualités de Belocian

Le directeur sportif rennais, responsable cet été de nombreux transferts de marque dans la capitale bretone, est également revenu sur cette signature. Le dirigeant du SRFC a notamment rappelé la polyvalence du joueur de 16 ans.

" Il est polyvalent, plutôt milieu de terrain défensif ou relayeur, mais il peut aussi jouer en défense centrale, position qu’il occupe aujourd’hui en N3. Il va vite, il a une très bonne maîtrise technique, une belle qualité de passes pour ressortir les ballons et comprend très vite le jeu. Défensivement, il sait être agressif, ce qui est important pour jouer à ces postes-là. Il a surtout un très bon état d’esprit et de belles valeurs. C’est un compétiteur. Il sait où il veut aller et comment y aller. Cédric Vanoukia (entraîneur des U17 Nationaux) et Philippe Barraud (responsable du recrutement de l’Académie) l’avaient observé en Guadeloupe il y a deux ans et nous sommes heureux de voir que le partenariat porte ses fruits. Maintenant, le plus dur commence mais c’est un formidable challenge qui l’attend. "

Avec Mathys Tel cet été, le Stade Rennais confirme sa volonté de miser sur l’avenir en professionnalisant de très jeunes joueurs issus du centre de formation.