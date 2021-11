Stade Rennais Mercato : 2M€, Florian Maurice tient un joli coup

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2021 à 18:31

Toujours en quête de jeunes talents, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, serait notamment sur un joli coup à l’étranger.

Stade Rennais : Florian Maurice vise un milieu de terrain en Suède

Lors d’une récente interview accordée au quotidien régional Ouest-France, Florian Maurice a clairement annoncé que le Stade Rennais va recruter un nouveau défenseur central durant le mercato hivernal qui s’annonce. Avec la Coupe d’Afrique des Nations, qui prendra place du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, notamment la sélection de Nayef Aguerd par le Maroc, le club breton souhaite renforcer un secteur où il ne comptera que Warmed Omari et Loïc Badé quand commencera la compétition africaine.

Et d’après les renseignements divulgués par SportBladet, Aziz Ouattara Mohammed serait ainsi dans le viseur du SRFC. Recruté en 2020 par Hammarby après deux prêts successifs, en provenance de l’ASEC Mimosas en Côte d’Ivoire, le défenseur de 20 ans a disputé 23 matchs cette saison et inscrit 3 buts avec le club suédois. Sous contrat jusqu’en 31 décembre 2023, le jeune ivoirien peut donc être vendu puisqu’il ne lui restera plus qu’une année d’engagement durant l’hiver. Estimé à 2 millions d’euros par ses dirigeants, Aziz Ouattara n’intéresse pas seulement le Stade Rennais. Florian Maurice devra donc s’attendre à de la concurrence dans ce dossier.

Grosse concurrence à venir pour Aziz Ouattara ?

Selon la même source, Aziz Ouattara est aussi sur les tablettes de plusieurs autres clubs, notamment en Belgique, Italie et Espagne. Vainqueur en mai 2021 de la coupe de Suède, le polyvalent défenseur (arrière droit ou milieu défensif) pourrait donc faire l’objet d’une belle lutte dans quelques semaines. Toutefois, le site spécialisé Stade Rennais Online révèle qu’il n’y a rien de concret pour le moment entre l’enfant d’Abidjan et le club entraîné par Bruno Genesio.

S’il a pu être observé par le passé par le club français, le joueur de Hammarby ou ses représentants n’ont pas encore le moindre contact avec Florian Maurice et la direction rennaise. « Évoqué par la presse suédoise comme piste en défense pour le Stade rennais, Aziz Ouattara (Hammarby) a pu être observé par le club breton, mais c'est tout. Il n’y a rien de concret aujourd’hui entre le joueur et le SRFC », explique Thomas Rassouli du média breton. Affaire à suivre donc…