Stade Rennais Mercato : Le SRFC signe un milieu offensif !

Publié par Thomas le 18 novembre 2021 à 13:21

Après un mercato exceptionnel cet été, le Stade Rennais va boucler ces prochaines 24h une très belle signature au poste de milieu offensif.

Stade Rennais Mercato : Un grand espoir signe pro au SRFC

Si le Stade Rennais s’est révélé ces deux dernières saisons comme insatiable sur le marché des transferts, devenant par la même occasion l’écurie la plus dépensière de Ligue 1, avec pas moins de 150 millions d’euros investis depuis 2020, le club breton reste néanmoins un véritable vivier de talent et un grand club formateur. Après Mathys Tel et Jeanuel Belocian, le Stade Rennais va officialiser une nouvelle signature en pro cette saison, celle de Desiré Doué, milieu offensif issue de la même génération que ses compères précédemment cités.

Son nom n’est pas étranger aux fans Rouge et Noir de la première heure, puisque le joueur n’est autre que le frère du prometteur Guela Doué, arrière droit chez les U19 rennais, mais aussi le cousin de Yann Gboho, prêté par le SRFC au Vitesse Arnhem cet été.

" Très performant avec la réserve et en équipe de France, Désiré Doué (2005) va signer son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais, son club formateur. Milieu de terrain, le frère de Guela est l’un des grands espoirs de la N3 ", a annoncé Thomas Rassouli, journaliste du site Stade Rennais Online ce jeudi sur son compte Twitter.

Le milieu offensif de 16 ans avait comme indiqué plus haut, fait ses preuves avec la réserve en N3, et même en sélection où il avait inscrit un but contre la Moldavie fin octobre avec les internationaux U17. Désiré Doué s’était distingué en début de saison lors du tournoi de Ploufragan, compétition où avait été sacré meilleur espoir son futur coéquipier en pro Jeanuel Belocian. Une signature qui, selon nos confrères, devrait avoir lieu dans le courant de la journée.