Stade Rennais Mercato : Officiel, une nouvelle signature actée

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2021 à 20:21

Dans ses tuyaux, la signature de Guéla Doué est maintenant officielle. Le jeune défenseur a signé son premier contrat professionnel au Stade Rennais, ce jeudi.

Stade Rennais : Guéla Doué passe pro au SRFC

Dans un communiqué officiel, le Stade Rennais a confirmé la signature du premier contrat professionnel de Guéla Doué, une pépite issue de son centre de formation. Il a certes signé ce jeudi 18 novembre 2021, mais son contrat prendra effet l’été prochain. Le défenseur âgé de 19 ans avait intégré l’académie du SRFC à l’âge de 8 ans. Il a donc passé plus de 10 ans au sein du centre de formation du SRFC. Formé au poste d’arrière latéral droit, le natif d’Angers est polyvalent. Il est également très à l’aise en défense centrale selon les détails du club entraîné par Bruno Genesio.

Maurice apprécie le profil de la pépite rennaise

Florian Maurice, Directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice a apporté une précision sur le bail du jeune joueur très prometteur. « La date d’effet aura lieu en juillet 2022, mais l’idée était de pouvoir acter un contrat pro d’un an, plus deux en option », a-t-il expliqué, avant de se réjouir de cette signature. « C’est une satisfaction pour lui, mais aussi pour le club, car il est là depuis plus de dix ans. C’est très significatif du projet de formation du club qui a pour objectif de les emmener au plus haut niveau. C’est un joueur avec des caractéristiques intéressantes et des axes d’amélioration, c’est un profil intéressant », a commenté le dirigeant du club breton.

Le jeune défenseur a déjà un nouveau défi

Guéla Doué, lui, est aux anges ! « C’est une immense joie de signer mon premier contrat professionnel avec le Stade Rennais FC, mon club de cœur », a-t-il déclaré. « Ça fait plus de dix ans que je suis ici et c’est un plaisir d’avoir la confiance du club. J’ai connu toutes les catégories, des U9 à la N3. J’espère découvrir bientôt le monde professionnel et pouvoir briller un jour au Roazhon Park. Je veux prouver que j’ai ma place aux côtés des pros », a réagi le néo-pro.