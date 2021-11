PSG Mercato : Real Madrid, un coup de folie à 350M€ dévoilé

Publié par Ange A. le 19 novembre 2021 à 13:51

Au moment où le départ de Kylian Mbappé semble acquis, le PSG s’intéresse à un protégé de Mino Raiola qui n’entend pas faire de cadeau.

Mercato PSG : Mbappé toujours plus près de Madrid

La récente trêve internationale a encore démontré la complémentarité entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. De quoi ravir les socios du Real Madrid. Le club espagnol est un prétendant de longue date de l’attaquant du Paris Saint-Germain. En fin de contrat et peu enclin à prolonger, l’attaquant tricolore devrait quitter le PSG et rejoindre le Real gratuitement. Pipi Estrada révèle même que Mbappé vient de faire un pas de plus dans l’optique de son départ à Madrid.

Sur le plateau de l’émission « El Chiringuito », le journaliste espagnol assure que le champion du monde tricolore vient de s’offrir une nouvelle maison dans la capitale espagnole. De son côté, la direction du club francilien souhaite enrôler Erling Haaland pour remplacer l’ancien Monégasque. Mais il faudra vraiment casser la tirelire pour obtenir la signature du poulain de Mino Raiola.

350 M€, le dernier coup de folie de Mino Raiola

AS révèle que le célèbre agent, Mino Raiola, entend offrir un mirifique contrat à Erling Haaland. Le quotidien madrilène révèle notamment qu’une signature d’Haaland coûtera au moins 350 millions d’euros à son futur club. Lequel devra notamment s’acquitter de 70 millions d’euros par an pour la prise en charge du Norvégien. Une révélation qui tombe au moment où la valeur du buteur du Borussia Dortmund est estimée à 150 millions sur Transfermarkt.

Courtisan du puissant attaquant de 21 ans, le Paris Saint-Germain est donc fixé. Les enchères pourraient même encore augmenté pour le PSG dans ce dossier puisque le Real Madrid serait également intéressé par le Scandinave. Au vu de cette concurrence, Mino Raiola peut commencer à se frotter les mains. Surtout qu’un départ d’Haaland du BVB l’été prochain semble inéluctable.