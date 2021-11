LOSC Mercato : Le Bayern s'enflamme pour un joyau de Lille OSC

Publié par Thomas le 19 novembre 2021 à 14:21

Malgré une passe difficile en championnat, certains joueurs du LOSC ont la cote à l'internationale, notamment un attaquant qui affole l'Europe.

LOSC Mercato : Le Bayern fait le forcing pour Jonathan David

C’est peut-être la grande déception de ce début de saison. Champions de France la saison passée, les Dogues stagnent dans le ventre mou du classement de Ligue 1 (12e) après 13 journées, une situation qui préoccupe les supporters. Victime de son succès, le LOSC a perdu bon nombre de ses cadres cet été, que ce soit l’entraîneur Christophe Galtier parti rejoindre les Aiglons, ou encore Mike Maignan et Boubakary Soumaré, respectivement à l’AC Milan et Leicester.

Mais si lors du dernier mercato, les dirigeants lillois sont parvenus à conserver certaines de leurs pépites, pas sûr que la forteresse ne tienne bien longtemps. L’été prochain, de nombreux cadors ont déjà prévu de passer à l’action pour des joyaux du club, dont un en particulier qui affole l’Europe, le Canadien Jonathan David.

L’attaquant de 21 ans est l’homme en forme du LOSC et du championnat de France, où il est meilleur buteur avec 8 buts (ex-aequo avec Gaëtan Laborde). Sous contrat jusqu’en 2025 dans le Nord de la France, l’ancien joueur de La Gantoise est dans le viseur de gros prétendants, comme l’Atlético Madrid. Néanmoins, à en croire la presse espagnole, le prodige canadien pourrait finalement rallier un tout autre club, le Bayern Munich en Bundesliga. Comme le rapporte le site Fichajes, en plus des Colchoneros, Jonathan David est pisté de près par le club allemand, notamment son entraîneur, Julian Nagelsmann, qui apprécierait fortement les qualités du joueur.

Les Bavarois aimerait enrôler l’attaquant lillois l’été prochain, pour remplacer Robert Lewandowski. Le serial buteur polonais a de fortes chances de quitter le Bayern l’année prochaine et ses dirigeants pensent déjà à son digne successeur. Un sacré chalenge pour David, quand on sait que le buteur munichois a marqué 57 buts sur l’année civile et déjà 21 cette saison.