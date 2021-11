LOSC Mercato : Des nouveaux prétendants pour Renato Sanches

Publié par Timothée Jean le 17 novembre 2021 à 15:07

Véritable sensation au LOSC, Renato Sanches voit la liste de ses courtisans s’allonger. Des nouveaux prétendants s’immiscent dans la danse pour arracher sa signature.

LOSC Mercato : Lille n'est pas opposé à son départ

Lors du dernier mercato estival, Renato Sanches aurait pu quitter le LOSC. Plusieurs clubs européens sont venus toquer à la porte du club lillois lillois en vue de l'enrôler, sans succès. Le milieu de terrain portugais est finalement resté chez les Dogues où il réalise un bon de début de saison. Mais Renato Sanches ne devrait pas s’éterniser dans le nord de la France.

Comme l’a indiqué Olivier Létang, le LOSC n’est pas opposé à un départ du Portugais, dont le bail expire en juin 2023. Le club lillois est prêt à le laisser partir à condition de recevoir une offre satisfaisante. Cette sortie associée aux brillantes performances de Renato Sanches ces dernières semaines a rapidement ravivé la convoitise de ses prétendants, lesquels se bousculent pour tenter de mettre le grappin sur le crack portugais.

Intéressé depuis de longues dates, Liverpool n’a pas encore tiré un trait sur ce dossier. Selon les informations du site Fichajes, les Reds gardent un oeil très attentif à la situation de Renato Sanches et pourraient revenir à la charge dès cet hiver avec de nouveaux arguments financiers. L’AC Milan et Arsenal seraient également à l’affût pour le Lillois, dont la cote augmente jour après jour. D’ailleurs deux clubs ont également fait leur apparition dans ce dossier.

Dortmund et l'Atlético Madrid suivent Renato Sanches

Le média espagnol indique que le Borussia Dortmund est fortement intéressé par le milieu offensif et notamment par son profil jeune et polyvalent. L’Atlético Madrid serait également sur ses traces. L’intérêt des Colchoneros n’a rien de surprenant quand on sait que Renato Sanches était régulièrement associé au club madrilène lors du dernier mercato. Son compatriote João Félix l’avait même conseillé de rejoindre l’Atlético Madrid en cas de départ de Lille. Reste à savoir ce qu’en pense le principal concerné. Quoi qu’il en soit, pour s’offrir les services de l’ancien joueur du Bayern Munich, les clubs intéressés devront se montrer très généreux.