ASSE Mercato : Arnaud Nordin répond à la rumeur sur son avenir

Avant d’affronter le PSG, Arnaud Nordin a réagi à la rumeur qui l’annonce partant de l’ ASSE à la fin de la saison et de son contrat en juin 2022.

ASSE : Arnaud Nordin, « pour mon avenir, on verra »

Le contrat d’Arnaud Nordin à l’ ASSE expire le 30 juin prochain. Pourtant, il n’a toujours pas prolongé ce bail qui finit dans 7 mois. Dans un Tweet, le journaliste italien Nicolò Schira a fait savoir que l’ailier gauche va quitter le club ligérien à la fin de l’exercice 2021-2022, conformément à son contrat. En d’autres termes, il a décidé de ne pas prolonger son bail avec l’AS Saint-Étienne, à en croire la source.

Passé en conférence de presse, ce vendredi, avant le match contre l’ES Troyes AC, au Stade de l’Aube, dimanche (15h), Arnaud Nordin a répondu à la rumeur sur son futur. « Pour mon avenir, on verra », a-t-il confié. Pour le moment, il se dit préoccupé par la situation difficile de l’ ASSE, actuel 19e de Ligue 1 et menacée de relégation en Ligue 2. « Sincèrement, je suis vraiment focalisé sur le sauvetage du club », a déclaré le joueur de 23 ans.

Message de l'ailier de l'AS Saint-Étienne aux supporters

Grand espoir des Verts lors de sa première saison (2016-2017) en Ligue 1, Arnaud Nordin était promu à un avenir radieux. Mais au bout de 5 saisons de suite sous le maillot stéphanois, il n’a pas connu la trajectoire qu’on lui prédisait. Il joue pourtant régulièrement à l’ ASSE depuis son retour de prêt de l’AS Nancy-Lorraine en 2018. Auteur d'un but et de 2 passes décisives contre Clermont Foot (3-2), le natif de Paris a envoyé un message aux fans de Sainté. « Les supporters nous disent que ce club c'est leur vie, mais moi aussi, ce club c'est ma vie. Je suis formé à Saint-Étienne et j'ai tout fait ici, mon bac, mon permis. Même si je ne suis pas né ici », a rappelé le N°18 de l’ ASSE, avant de promettre au peuple vert : « on travaille pour se sauver ».