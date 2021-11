Barça Mercato : Laporta passe à l'attaque pour un Titi parisien !

Publié par Thomas le 19 novembre 2021 à 18:51

À la recherche d'un grand attaquant, le Barça aurait lancé l'offensive pour un international tricolore, très apprécié par Xavi Hernandez.

Barça Mercato : L’opération Kingsley Coman est lancée !

C’est la révolution au FC Barcelone, après un début de saison laborieux et une crise économique et sportive, le club catalan semble renaître de ses cendres depuis l’arrivée il a dixjours de Xavi Hernandez. Le sourire est réapparu sur le visage des joueurs blaugranas et les ambitions sont revues à la hausse. Le technicien espagnol a d’ores et déjà entamé son grand chantier en licenciant trois membres de son staff médical et en recrutant Dani Alves.

Le Brésilien est arrivé en début de semaine au Barça pour une saison, où il touchera le plus petit salaire du club. Si beaucoup de changements ont eu lieu en Catalogne ces dernières semaines, le plus gros reste à venir, notamment en termes de signature.

En Espagne, la presse est formelle sur les intentions de l’ancien milieu blaugrana, l’objectif est de recruter un ailier de haut niveau pour 2022. Si plusieurs pistes se succèdent en interne comme Karim Adeyemi (RB Salzbourg) ou plus récemment le buteur du Stade Rennais, Jérémy Doku, ces derniers jours, c’est un autre nom qui circule autour du Camp Nou, celui de Kingsley Coman. L’attaquant du Bayern est fortement associé à un départ de Bundesliga l’été prochain et fait grandement les affaires du Barça.

Comme l’avance Sport, Xavi apprécierait le profil de l’international français et aurait glissé son nom aux dirigeants du club. Cette semaine, le FC Barcelone aurait même contacté le club bavarois ainsi que le joueur de 25 ans pour convenir d’un éventuel transfert. L’idée de Joan Laporta est d’obtenir l’ancien joueur du PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les finances actuelles du club empêchent les Catalans de réaliser un transfert sec. Une formule qui ne serait cependant pas du goût du club allemand, qui souhaiterait tirer une certaine liquidité sur son joyau, dont le contrat se termine en 2023.