Stade Rennais-OL : Une victoire somptueuse du SRFC et des records

Publié par Thomas le 08 novembre 2021 à 22:13

En pleine bourre, le Stade Rennais a frappé un coup magistral ce dimanche en pulvérisant l’Olympique Lyonnais 4-1, actant par la même occasion de nombreux records.

Stade Rennais : Des records fous sur le terrain et en tribune

Il faudrait remonter à bien longtemps pour voir une équipe rennaise aussi étincelante. Grandement impactée par un mercato XXL entrepris cet été par Florian Maurice, le SRFC semble avoir trouvé un équilibre durable dans son effectif depuis maintenant plus d’un mois. C’est simple, si la saison des Rouge et Noir avait connu des débuts délicats, désormais, le club breton n’est autre que l’équipe la plus en forme de notre championnat. Et pour cause, Rennes est sur une série folle de 10 matchs sans défaite, dont 8 victoires !

Ce week-end, le Stade Rennais a confirmé sa très belle dynamique en ne faisant qu’une bouchée de l’OL, dans un Roazhon Park bouillant pour l’occasion. Avec 28 222 spectateurs dimanche, le stade du SRFC a connu sa plus forte affluence depuis le 8 février 2020 face à Brest (avant la pandémie mondiale). Une affluence qui dépasse les 28 092 spectateurs présents contre le PSG début octobre.

Avec cette victoire, le Stade Rennais n’est autre que le club le plus prolifique à domicile depuis mars dernier, et les débuts de Bruno Genesio, avec 29 points pris à la maison. Preuve de l’impact de l’ancien coach des Gones sur la formation bretonne, ce dernier n’est autre que le premier dans l’histoire du SRFC à atteindre la barre des 12 victoires en 24 matchs. Soit un ratio remarquable de 50% de succès depuis son arrivée.

4 buts face à un concurrent direct au podium

Si cette victoire est importante, elle l’est encore plus quand on connaît la proximité des deux clubs au classement de Ligue 1. Avant la rencontre, les Lyonnais étaient à égalité de points avec les Rennais, au pied du podium. En s’imposant 4-1, le Stade Rennais a désormais une avance de 3 points sur son concurrent et a creusé l’écart au niveau du goal average (+10). Un détail non négligeable pour la course finale. Le club breton n’avait plus gagné à domicile contre Lyon en marquant 4 buts depuis 1970 !

Avec 22 points lors de la 13e journée, les Rouge et Noir affiche son meilleur total à ce stade de la saison depuis 2007-2008 (24 points), le record étant 26 points lors de la saison 98-99. Enfin, la folle série de 10 matchs sans défaites, que réalise le Stade Rennais depuis plus d’un mois, n’est autre que la deuxième meilleure série du XXIe siècle, à un match du record datant de mars 2007.