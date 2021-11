OM Mercato : 0€, Longoria prépare une grosse surprise en attaque

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2021 à 10:56

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, n’a pas abandonné sa quête d’attirer un renfort offensif. Il ambitionne de frapper un gros coup en Premier League.

Mercato OM : Longoria fonce sur Alexandre Lacazette

Pablo Longoria nourrit de grandes ambitions pour l’OM et l’a prouvé cet été avec pas moins de onze nouvelles recrues signées. D’ailleurs, le président de l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter là, il travaille déjà en coulisses pour faire venir un renfort offensif. En effet, si le poste d’attaquant était un objectif prioritaire pour la direction phocéenne lors du dernier mercato estival, cette piste s’est davantage renforcée ces derniers jours avec la sortie de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’ OM attend de nouveaux renforts dans ce secteur de jeu afin d’épauler efficacement Arkadiusz Milik pour la suite de la saison.

Plusieurs pistes ont donc été activées dans ce sens. Les noms d’Alexis Sanchez (Inter Milan) et Valentin Castellanos (New York City FC) sont annoncés dans le viseur de l’ OM. Selon les dernières nouvelles venues d’outre-Manche, les dirigeants de l’OM surveillent également la situation d’Alexandre Lacazette à Arsenal. The Sun indique que le profil de l’avant-centre français plaît beaucoup aux dirigeants marseillais. Et pour cause, le buteur des Gunners sera libre de tout contrat à l’issue de la saison en cours, un argument de taille dans le contexte financier actuel. L’OM pourrait entamer les discussions dès cet hiver en vue d’un transfert gratuit.

Lacazette, un dossier compliqué pour Marseille

Le dossier Alexandre Lacazette est intéressant pour l’ OM, d’autant plus que le buteur français connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué à l’Olympique Lyonnais durant plusieurs saisons. Confronté à des soucis financiers, l’Olympique de Marseille ne compte pas laisser filer cette opportunité de recruter un grand attaquant sans débourser d’indemnité de transfert. Mais le passif lyonnais de Lacazette pourrait être un obstacle dans ce dossier, surtout qu’une partie des supporters phocéens n’approuveraient pas cette piste offensive. Dans ce cas de figure, le buteur des Gunners pourrait prendre une autre destination et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Déjà intéressé par lui dans le passé, l’Atlético Madrid n’a pas encore tiré un trait sur ce dossier. Le Milan AC et Newcastle seraient également sur ses traces.