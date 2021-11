OM Mercato : L'Olympique de Marseille cible un serial buteur argentin

Publié par Thomas le 22 novembre 2021 à 19:55

L'Olympique de Marseille aimerait frapper un coup de folie en MLS en recrutant un serial buteur argentin. L'OM connaît déjà le prix à payer.

OM Mercato : Longoria lorgne Valentin Castellanos

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose en France, pourtant, Valentin Castellanos rayonne de l’autre côté de l’Atlantique en MLS au New York City FC. Attaquant argentin de 23 ans, le joueur formé à l’Universidad de Chile, fait grandement parler de lui sur le marché des transferts américains et commence à éveiller la curiosité de nombreux gros clubs en Europe.

Auteur de 20 buts et 8 passes décisives en 33 matchs, Castellanos n’est autre que le meilleur buteur de Major League Soccer. Sous contrat jusqu’en 2025 à New-York, il est fort probable que ce dernier rejoigne le Vieux Continent cet hiver, notamment à l’Olympique de Marseille, qui lui fait les yeux doux et aimerait le recruter dans la plus grande discrétion.

Comme l’avance le journaliste sportif Taylor Twellman, spécialiste du football aux Etats-Unis, l’ OM serait très intéressé par le buteur argentin mais voit une forte concurrence de plusieurs écuries européennes comme Cagliari, la Fiorentina, Feyenoord et West Ham. Conscients qu’il sera difficile de conserver leur joyau de 23 ans, les dirigeants de New York City ne se montreraient pas contre un départ de leur attaquant, mais attendent une offre aux alentours de 10 à 13 millions d’euros pour le lâcher.

OM : La connexion avec l’Argentine continue

Après Dario Benedetto recruté de Boca Junior en 2019, Thiago Almada (dans le viseur de Sampaoli cet été) ou encore Julian Alvarez (River Plate) pisté par Pablo Longoria depuis plusieurs mois, les Olympiens continuent de s’intéresser aux talents argentins pour leur secteur offensif. Comme à son habitude, le directeur sportif phocéen cherche à boucler l’opération dans la plus grande discrétion.

Coutumier du fait, PabloLongoria avait déjà acté cet été l’arrivée de Pedro Ruiz (prêté dans la foulée au NEC Nijmegen en Eredivisie) à l’ OM sous silence. Le jeune avant-centre du Real Madrid Castilla, avait posté une photo de lui à l’aéroport de Marseille, prenant de court la presse sportive. Encore engagé dans les playoffs de son championnat (quarts de finale), Valentin Castellanos pourrait faire l’objet d’un transfert cet hiver, ce qui correspondrait à la fin de saison en MLS.