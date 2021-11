Barça Mercato : Après Alves, une légende du club annonce son retour

Publié par Thomas le 23 novembre 2021 à 11:56

Après Dani Alves arrivé la semaine dernière, une autre légende du Barça a indiqué cette semaine revenir dans son club de cœur.

Barça Mercato : Lionel Messi annonce son retour au FC Barcelone

C’est peut-être l’évènement le plus retentissant de ces dix dernières années. Cet été, alors qu’il rentrait de vacances, le sextuple Ballon d’Or argentin Lionel Messi avait dû quitter le FC Barcelone, à cause de graves problèmes financiers qui avaient empêché sa prolongation. Atterrée, La Pulga avait alors rejoint le Paris Saint-Germain gratuitement, quittant son club de cœur où il y avait passé près de 21 ans ! Un départ douloureux donc, mais pas un adieu, puisque le joueur a déjà planifié d’y retourner.

Si Messi avait déjà fait part de ses envies de retour au Barça fin octobre dans une interview au média Sport, cette semaine, l’Argentin a une nouvelle fois confirmé une tendance qui se profilait depuis plusieurs semaines maintenant. " J’ai toujours dit qu’à un moment donné je reviendrai à Barcelone parce que c’est ma maison et parce que je vais y vivre. Et évidemment, si je peux contribuer et aider le club, j’adorerai revenir ", a confié le joueur du PSG dans les colonnes de Marca.

Une fin de carrière au Barça ?

Depuis le départ de Ronald Koeman et l’arrivée dans la foulée de l’ancienne gloire du club Xavi Hernandez, les supporters catalans se redonnent le droit de rêver. Malgré une situation économique délicate, le club se montre néanmoins ambitieux en termes de signatures, quitte à faire venir ses "anciens élèves". Après Dani Alves, venu pour encadrer la jeune génération à Barcelone, de nombreux médias catalans se mettent à rêver d’un retour d’Andrés Iniesta, ou encore Carles Puyol dans le staff blaugrana.

Pour Messi la donne est assez différente, l’attaquant de 34 ans est toujours au top niveau contrairement à ses ex-coéquipiers précédemment cités, et est même pressenti pour remporter son 7e Ballon d’Or dans quelques jours. Néanmoins, un retour en tant que joueur semble difficilement réalisable d’un point de vue salarial pour Joan Laporta et Barcelone, à moins que la dette du club soit drastiquement allégée ces prochaines années. Sous contrat jusqu’en 2023 au Paris SG, le natif de Rosario songe donc plus à un retour dans l’organigramme du club, pourquoi pas avec son ami et ex-coéquipier Xavi comme coach.